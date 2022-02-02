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В Свердловской области девушку задержали за убийство девятимесячного сына

Следствие устанавливает причины трагедии и намерено предъявить обвинение подозреваемой, а также провести ей психиатрическую экспертизу. Сейчас она находится в больнице, так как ранила себя.

2 февраля, 09:27
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© "МВД Медиа"

Жительница одного из сёл в Каменском районе Свердловской области задержана по подозрению в убийстве девятимесячного сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошёл в ночь на 2 февраля. Фигурантом уголовного дела стала девушка 2001 года рождения. Официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых уточнил, что в дежурную часть обратилась бабушка младенца. Она рассказала, что её дочь не состояла в официальном браке, а сожитель, трижды судимый за кражи, работает скотником на местном сельхозпредприятии. Кроме того, задержанная, по словам Горелых, причинила себе травмы и угодила в больницу, сейчас ей оказывается медицинская помощь.

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Правоохранители выясняют причины убийства и иные обстоятельства. Проведён осмотр места преступления, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Подозреваемой предъявят обвинение и проведут психиатрическое обследование. СК будет ходатайствовать о заключении девушки под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ленобласти продлили срок задержания няне, подозреваемой в убийстве двухлетней девочки. Ребёнок три месяца жил у сиделки, так как мать не могла совмещать работу с уходом. Теперь женщина подозревает помощницу в расправе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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