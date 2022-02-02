В Ленобласти продлили срок задержания няне, подозреваемой в убийстве двухлетней девочки

Няне, которая подозревается в убийстве двухлетней девочки под Петербургом, продлили срок задержания. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, обвиняемую задержали на 72 часа, пишет газета "Петербургский дневник".

"Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области в отношении женщины 1987 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении СУ СК РФ.