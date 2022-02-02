В Ленобласти продлили срок задержания няне, подозреваемой в убийстве двухлетней девочки
Ребёнок три месяца жил у сиделки, так как мать не могла совмещать работу с уходом. Теперь женщина подозревает помощницу в расправе.
© СУ СК РФ по Ленинградской области
Няне, которая подозревается в убийстве двухлетней девочки под Петербургом, продлили срок задержания. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, обвиняемую задержали на 72 часа, пишет газета "Петербургский дневник".
"Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области в отношении женщины 1987 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении СУ СК РФ.
Ранее Лайф сообщал, что погибшая в Ленобласти двухлетняя девочка до этого три месяца жила в квартире няни. Мать отдала малышку сиделке, так как не могла совмещать работу с уходом за ребёнком. Теперь женщина подозревает её в убийстве дочери.
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