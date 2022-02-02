"Кричит, что боится кур": Псаки сравнила Россию с лисой на крыше курятника
Пресс-секретарь Белого дома уверена, что "ставить на одну доску" действия Москвы и Вашингтона с их союзниками по НАТО в ситуации вокруг Украины не следует.
Кадр из видео © Facebook / Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прибегла к аллегории, ранее использованной госсекретарём США Энтони Блинкеном, и сравнила Россию с лисой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами. Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на Москве.
"Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса", — сказала Псаки на брифинге.
Она также выступила против приравнивания действий, с одной стороны, России, а с другой — США и их союзников по НАТО в ситуации вокруг Украины. Она объяснила это тем, что якобы Москва держит сто тысяч военных на границе с Киевом, в то время как Вашингтон работает со странами НАТО с целью защиты.
"Когда мы говорим о взаимной деэскалации, у России есть 100 тысяч военных на границе. Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО — это оборонительный альянс. Это не то же самое", — сказала Псаки.
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Ранее Лайф сообщал, что Псаки подтвердила, что США подготовили санкции "против российских элит и их семей". Вашингтон грозится ввести эти меры давления в действие, если Россия предпримет акт агрессии против Украины. Поддержать в этом США готовы и их партнёры.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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