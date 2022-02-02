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Жертвой стрельбы у школы в Миннесоте стал один ученик

Огонь был открыт около полудня по местному времени у входа в образовательный центр в Ричфилде, который посещают до 200 детей.

1 февраля, 21:59
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/nypost" target="_blank" rel="noopener noreferrer">New York Post</a></p>

© Twitter / New York Post

Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота. Погиб один из учеников, а напавший скрылся, рассказал шеф полиции города Ричфилд Джей Хенторн.

"Приехавшие сотрудники полиции обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениями на тротуаре рядом со школой... К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остаётся в критическом состоянии", — сказал Хенторн, выступая с заявлением для СМИ.

В качестве меры предосторожности несколько других школ в этом районе на некоторое время были закрыты.

Пятеро подростков пострадали при стрельбе возле школы в Колорадо

Пятеро подростков пострадали при стрельбе возле школы в Колорадо

А ранее Лайф рассказывал, что в Мичигане неизвестный открыл стрельбу по людям в школе. Преступника вскоре задержали.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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