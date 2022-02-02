Жертвой стрельбы у школы в Миннесоте стал один ученик

Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота. Погиб один из учеников, а напавший скрылся, рассказал шеф полиции города Ричфилд Джей Хенторн.

"Приехавшие сотрудники полиции обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениями на тротуаре рядом со школой... К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остаётся в критическом состоянии", — сказал Хенторн, выступая с заявлением для СМИ.

В качестве меры предосторожности несколько других школ в этом районе на некоторое время были закрыты.