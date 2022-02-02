Жертвой стрельбы у школы в Миннесоте стал один ученик
Огонь был открыт около полудня по местному времени у входа в образовательный центр в Ричфилде, который посещают до 200 детей.
© Twitter / New York Post
Неизвестный открыл огонь рядом со школой в американском штате Миннесота. Погиб один из учеников, а напавший скрылся, рассказал шеф полиции города Ричфилд Джей Хенторн.
"Приехавшие сотрудники полиции обнаружили двух учащихся с огнестрельными ранениями на тротуаре рядом со школой... К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остаётся в критическом состоянии", — сказал Хенторн, выступая с заявлением для СМИ.
В качестве меры предосторожности несколько других школ в этом районе на некоторое время были закрыты.
А ранее Лайф рассказывал, что в Мичигане неизвестный открыл стрельбу по людям в школе. Преступника вскоре задержали.
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