Дмитрий Гоблин Пучков увидел желание США навязать России войну

США проявляют новую форму колониализма и всячески пытаются втянуть РФ в ненужную войну. Такое мнение высказал писатель, переводчик, публицист Дмитрий Гоблин Пучков. Так он прокомментировал созыв США заседания Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса.

"Досадно, что Совбез ООН слушает американцев, а Россию как-то не очень, хотя РФ — тоже полноправный член организации", — поделился точкой зрения Пучков в беседе с радио КП.

По его мнению, американцы очень жаждут втянуть Россию в войну. Но этого не получается, поскольку никто с Украиной воевать не собирается.

"Старательно США это навязывают. На мой взгляд, это новая форма колониализма: мы к вам придём с демократией, при этом развалим вашу государственность, уничтожим МВД и армию, посадим своих марионеток в правительство, которым будет выгодно сотрудничать с Америкой, и будем сосать разные ресурсы", — заключил публицист.

Ранее Лайф сообщал, что Небензя удивился заявлениям о "ста тысячах" военных на границе с Украиной. Постпред России при ООН указал на то, что Москва таких цифр не давала. По словам дипломата, всё говорит о том, что Вашингтон готов принести Киев в жертву своим геополитическим интересам.