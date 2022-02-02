Дмитрий Гоблин Пучков увидел желание США навязать России войну
Писателю досадно, что Совет Безопасности ООН слушает Соединённые Штаты, а не РФ. Однако он сомневается, что Вашингтону удастся реализовать свои планы.
Дмитрий Пучков © ТАСС / Валентин Егоршин
США проявляют новую форму колониализма и всячески пытаются втянуть РФ в ненужную войну. Такое мнение высказал писатель, переводчик, публицист Дмитрий Гоблин Пучков. Так он прокомментировал созыв США заседания Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса.
"Досадно, что Совбез ООН слушает американцев, а Россию как-то не очень, хотя РФ — тоже полноправный член организации", — поделился точкой зрения Пучков в беседе с радио КП.
По его мнению, американцы очень жаждут втянуть Россию в войну. Но этого не получается, поскольку никто с Украиной воевать не собирается.
"Старательно США это навязывают. На мой взгляд, это новая форма колониализма: мы к вам придём с демократией, при этом развалим вашу государственность, уничтожим МВД и армию, посадим своих марионеток в правительство, которым будет выгодно сотрудничать с Америкой, и будем сосать разные ресурсы", — заключил публицист.
Ранее Лайф сообщал, что Небензя удивился заявлениям о "ста тысячах" военных на границе с Украиной. Постпред России при ООН указал на то, что Москва таких цифр не давала. По словам дипломата, всё говорит о том, что Вашингтон готов принести Киев в жертву своим геополитическим интересам.
В последнее время в западных СМИ и усилиями ряда политиков нагнетается обстановка вокруг Украины: они утверждают, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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