Bloomberg: США предложили России обсудить инспекцию баз НАТО в Польше и Румынии

Соединённые Штаты уведомили Москву о том, что готовы обсудить возможность инспектирования российскими военными баз НАТО в Польше и Румынии, чтобы те проверили их на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщила журналист агентства "Блумберг" Дженнифер Джейкобс.

"США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше", — отметила Джейкобс.

По её словам, условием США поставили аналогичный допуск американских инспекторов на ряд определённых военных объектов России. Каков источник этой информации, журналист не уточнила.