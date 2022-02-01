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Небензя назвал провокацией созванное США заседание СБ ООН по Украине

У дипломата есть ощущение, будто Штаты на самом деле не заинтересованы в разрешении кризиса вокруг Украины. Киев словно стал геополитической картой в руках Вашингтона.

1 февраля, 20:44

© ТАСС / imago images / Xinhua

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, которое было созвано Соединёнными Штатами, является провокацией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы заявили вчера на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали вчера, оно подобно призыву к войне. Это действительно была провокация", — заявил Небензя журналистам.

Он признался, что есть ощущение, будто США на самом деле не заинтересованы в разрешении кризиса вокруг Украины. Киев словно стал геополитической картой в руках Вашингтона.

Небензя: Киев открыто заявляет о невыполнимости Минских соглашений

Небензя: Киев открыто заявляет о невыполнимости Минских соглашений

Небензя пригласил постпреда Украины Сергея Кислицу на заседание СБ ООН по исполнению Минских соглашений, которое Россия организовала на 17 февраля.

Ранее Лайф писал, что секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения "Минска-2" невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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