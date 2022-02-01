Небензя назвал провокацией созванное США заседание СБ ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, которое было созвано Соединёнными Штатами, является провокацией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы заявили вчера на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали вчера, оно подобно призыву к войне. Это действительно была провокация", — заявил Небензя журналистам.

Он признался, что есть ощущение, будто США на самом деле не заинтересованы в разрешении кризиса вокруг Украины. Киев словно стал геополитической картой в руках Вашингтона.

Небензя пригласил постпреда Украины Сергея Кислицу на заседание СБ ООН по исполнению Минских соглашений, которое Россия организовала на 17 февраля.