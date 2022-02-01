Россиян в Гвинее-Бисау призвали не покидать дома из-за сообщений о госперевороте

Российское посольство в Гвинее-Бисау рекомендовало находящимся в этой стране гражданам РФ не покидать свои дома из-за возникших беспорядков. Как сообщило Экономическое сообщество стран Западной Африки, там была предпринята попытка госпереворота.

JUST-IN: Another coup this time in Guinea Bissau. West Africa is experiencing Political and Security instability. This happened outside the Presidential Palace.#ECOWAS must be decisive in dealing with European influence, especially France, in all of this. pic.twitter.com/Obfv4Dh82A — Nkosenye Wase-Azania🇿🇦 🇸🇿 🌍 (@IAmNkosenye) February 1, 2022

"Нашим соотечественникам дана рекомендация не покидать свои жилые дома", — сообщили ТАСС в Посольстве России в республике.

Отмечается, что из числа россиян, находящихся в Гвинее-Бисау, за помощью никто из них не обращался, прямой угрозы гражданам РФ нет, сообщили в дипмиссии. Там рассказали, что слышны были выстрелы в окрестностях дома правительства. Около двух часов дня группой неизвестных лиц в штатском, вооружённых автоматами и гранатомётами, совершено нападение на дом правительства, где в это время проходило внеочередное заседание Совета министров РГБ с участием первых лиц государства. Завязалась ожесточённая перестрелка, есть убитые и раненые, рассказали в дипмиссии. К зданию были подтянуты верные правительству воинские формирования. Между тем президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил, что он в безопасности.

Another west African country getting into trouble again. Guinea Bissau 🇬🇼. Why do some people like to create disorder like this? What a mess! ECOWAS, AFRICAN UNION. pic.twitter.com/wAa6gu6bkh — Dr Chinson (@chinson_dr) February 1, 2022

"Я чувствую себя хорошо. Ситуация находится под контролем правительства", — сообщается на странице Умару Сисоку Эмбало в "Твиттере". Учётная запись, которая, предположительно, принадлежит главе государства, не является верифицированной.

"В Бисау возвращается спокойствие", — указывается на странице президента в "Фейсбуке", которая отмечена как подтверждённая. Публикация сопровождается фотографиями, на которых изображён Эмбало, беседующий с людьми в военной форме.