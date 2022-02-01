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Россиян в Гвинее-Бисау призвали не покидать дома из-за сообщений о госперевороте

В дипмиссии сообщили, что около двух часов дня группа неизвестных в штатском, вооружённых автоматами и гранатомётами, совершила нападение на дом правительства.

1 февраля, 20:31
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/rbarwanda/status/1488563041490907137" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rbarwanda</a></p>

Фото © Twitter / Rbarwanda

Российское посольство в Гвинее-Бисау рекомендовало находящимся в этой стране гражданам РФ не покидать свои дома из-за возникших беспорядков. Как сообщило Экономическое сообщество стран Западной Африки, там была предпринята попытка госпереворота.

"Нашим соотечественникам дана рекомендация не покидать свои жилые дома", — сообщили ТАСС в Посольстве России в республике.

Отмечается, что из числа россиян, находящихся в Гвинее-Бисау, за помощью никто из них не обращался, прямой угрозы гражданам РФ нет, сообщили в дипмиссии. Там рассказали, что слышны были выстрелы в окрестностях дома правительства. Около двух часов дня группой неизвестных лиц в штатском, вооружённых автоматами и гранатомётами, совершено нападение на дом правительства, где в это время проходило внеочередное заседание Совета министров РГБ с участием первых лиц государства. Завязалась ожесточённая перестрелка, есть убитые и раненые, рассказали в дипмиссии. К зданию были подтянуты верные правительству воинские формирования. Между тем президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил, что он в безопасности.

"Я чувствую себя хорошо. Ситуация находится под контролем правительства", — сообщается на странице Умару Сисоку Эмбало в "Твиттере". Учётная запись, которая, предположительно, принадлежит главе государства, не является верифицированной.

"В Бисау возвращается спокойствие", — указывается на странице президента в "Фейсбуке", которая отмечена как подтверждённая. Публикация сопровождается фотографиями, на которых изображён Эмбало, беседующий с людьми в военной форме.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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