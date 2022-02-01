Bloomberg: У россиян насчитали криптовалюты на 16,5 триллиона рублей

По данным властей России, граждане страны держат криптовалюты на 214 миллиардов долларов, что по нынешнему курсу около 16,5 триллиона рублей. Это примерно 12% общей капитализации криптовалютного рынка, которая, по данным портала CoinMarketCap, на данный момент составляет 1,775 триллиона долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, именно такая оценка берётся в расчёт при разработке плана по регулированию отрасли.

Bloomberg отмечает, что такой объём криптовалюты у россиян был подсчитан в январе 2022 года. Сделали это якобы с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж и другой информации. По версии агентства, оценка может быть заниженной, так как трейдеры не афишируют свою деятельность.

Центробанк России же в ноябре прошлого года оценил активы россиян в криптовалюте куда скромнее — в 5 миллиардов долларов, около 390 миллионов рублей. Такие данные были получены по итогам опроса крупных банковских организаций летом 2021 года.

Ранее Лайф сообщал, что правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют. Сообщается, что проект может быть доработан с учётом развернувшейся риторики. Документ готовили Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России.

А перед этим Центробанк предложил полностью запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. В свою очередь, Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. Ведомство выступило с идеей проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Там считают, что так можно избежать теневого и мошеннического использования цифровых денег.