Блинкен заявил о готовности работать с Россией "на серьёзном дипломатическом уровне"

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, что Соединённые Штаты готовы к серьёзной дипломатической работе с Москвой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьёзном дипломатическом уровне", — сказал Прайс.