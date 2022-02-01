Блинкен заявил о готовности работать с Россией "на серьёзном дипломатическом уровне"
По словам представителя Госдепартамента, главный американский дипломат дал это ясно понять российскому коллеге Сергею Лаврову в ходе недавних переговоров.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / Secretary Antony Blinken, МИД России
Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, что Соединённые Штаты готовы к серьёзной дипломатической работе с Москвой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
"Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьёзном дипломатическом уровне", — сказал Прайс.
Лайф ранее сообщал, что главным вопросом, который планируют обсудить во время телефонного разговора Лавров и Блинкен, станет реакция Москвы на наработки Вашингтона по гарантиям безопасности.
Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продолжалась ровно столько, сколько изначально и планировалось, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком. Стороны обсудили российский документ о гарантиях безопасности и ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что Лавров предупредил Блинкена о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
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