Небензя заявил об отсутствии российских войск на границе с Украиной

На границе с Украиной нет российских войск. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвящённой началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации. Он добавил, что военизированные подразделения РФ находятся в местах постоянной дислокации.

"Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно", — сказал Василий Небензя.