Небензя заявил об отсутствии российских войск на границе с Украиной
Дипломат отметил, что в Москве не понимают, откуда берутся приводимые западными странами данные о численности войск РФ на рубежах этой страны.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
На границе с Украиной нет российских войск. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвящённой началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации. Он добавил, что военизированные подразделения РФ находятся в местах постоянной дислокации.
"Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно", — сказал Василий Небензя.
Дипломат отметил, что в Москве не понимают, откуда берутся приводимые западными странами данные о численности войск РФ на границе с Украиной.
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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