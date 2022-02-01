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Небензя заявил об отсутствии российских войск на границе с Украиной

Дипломат отметил, что в Москве не понимают, откуда берутся приводимые западными странами данные о численности войск РФ на рубежах этой страны.

1 февраля, 19:33

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

На границе с Украиной нет российских войск. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвящённой началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации. Он добавил, что военизированные подразделения РФ находятся в местах постоянной дислокации.

"Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно", — сказал Василий Небензя.

Дипломат отметил, что в Москве не понимают, откуда берутся приводимые западными странами данные о численности войск РФ на границе с Украиной.

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Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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