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Путин поздравил патриарха Кирилла с днём интронизации

Российский лидер отметил возрастающую роль Русской православной церкви в жизни страны. Он подарил священнослужителю букет роз.

1 февраля, 19:18

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Кремле и поздравил его с годовщиной интронизации, подарив священнослужителю букет цветов.

"Это особое событие не только в жизни Русской православной церкви, но и всей страны! Роль и значение РПЦ в жизни общества растёт и за последние годы приобрело очень большое значение", — заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что для нашей страны очень важно то, что патриарх делает для укрепления мира и согласия, для поддержания социального самочувствия общества.

Отметим, 7 января 2009 года поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является патриарх.

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А ранее Лайф писал, что патриарх Кирилл назвал отказ женщин от рождения детей концом человечества. А разработки "искусственной утробы" предстоятель РПЦ назвал дьявольским покушением на божественную власть.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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