Путин поздравил патриарха Кирилла с днём интронизации

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Кремле и поздравил его с годовщиной интронизации, подарив священнослужителю букет цветов.

"Это особое событие не только в жизни Русской православной церкви, но и всей страны! Роль и значение РПЦ в жизни общества растёт и за последние годы приобрело очень большое значение", — заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что для нашей страны очень важно то, что патриарх делает для укрепления мира и согласия, для поддержания социального самочувствия общества.

Отметим, 7 января 2009 года поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является патриарх.