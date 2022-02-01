"Газпром" впервые с декабря забронировал прокачку по газопроводу Ямал – Европа

Газ по трубе в этом направлении не поставлялся с 21 декабря прошлого года. Причиной было отсутствие заявок со стороны европейских покупателей.

Ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России есть возможность увеличить поставки голубого топлива в Европу. Он отметил, что государство выполнило все свои долгосрочные обязательства по поставкам в 2021 году.