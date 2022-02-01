"Газпром" впервые с декабря забронировал прокачку по газопроводу Ямал – Европа
Компания не поставляла топливо по этой трубе около 40 дней. Причиной было отсутствие заявок со стороны европейских потребителей.
Российская компания "Газпром" забронировала мощности польского участка газопровода Ямал – Европа. Газ пойдёт в объёме 12,5 миллиона кубометров с 00:00 до 08:00 8 февраля. Об этом свидетельствуют итоги аукциона.
Газ по трубе в этом направлении не поставлялся с 21 декабря прошлого года. Причиной было отсутствие заявок со стороны европейских покупателей.
Ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России есть возможность увеличить поставки голубого топлива в Европу. Он отметил, что государство выполнило все свои долгосрочные обязательства по поставкам в 2021 году.
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