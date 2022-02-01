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"Газпром" впервые с декабря забронировал прокачку по газопроводу Ямал – Европа

Компания не поставляла топливо по этой трубе около 40 дней. Причиной было отсутствие заявок со стороны европейских потребителей.

1 февраля, 19:07
<p>© <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article545287/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

© ПАО "Газпром"

Российская компания "Газпром" забронировала мощности польского участка газопровода Ямал – Европа. Газ пойдёт в объёме 12,5 миллиона кубометров с 00:00 до 08:00 8 февраля. Об этом свидетельствуют итоги аукциона.

Газ по трубе в этом направлении не поставлялся с 21 декабря прошлого года. Причиной было отсутствие заявок со стороны европейских покупателей.

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Ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России есть возможность увеличить поставки голубого топлива в Европу. Он отметил, что государство выполнило все свои долгосрочные обязательства по поставкам в 2021 году.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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