НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Орбан ответил на вопрос Лайфа о вероятности войны на Украине

Свой визит в Москву венгерский премьер назвал миротворческим, а его пятичасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным завершились поднятием бокала шампанского.

1 февраля, 18:55

Кадр из видео © LIFE

Орбан ответил на вопрос, возможна ли война на Украине © LIFE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший в Кремле на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, ответил на вопрос корреспондента Лайфа, возможна ли война.

"Мир возможен", — ответил Орбан.

Орбан признал, что политика санкций принесла намного больший вред Венгрии, чем России

Орбан признал, что политика санкций принесла намного больший вред Венгрии, чем России

Как рассказывал Лайф ранее, Орбан назвал миротворческим свой визит в Москву. По словам политика, из-за геополитических событий в мире будет не преувеличением сказать, что нынешняя встреча в Кремле является очень важной.

Напомним, переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса.

Не чокаясь: Путин и Орбан на расстоянии подняли по бокалу шампанского после окончания переговоров

Не чокаясь: Путин и Орбан на расстоянии подняли по бокалу шампанского после окончания переговоров

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1