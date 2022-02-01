Орбан ответил на вопрос Лайфа о вероятности войны на Украине
Свой визит в Москву венгерский премьер назвал миротворческим, а его пятичасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным завершились поднятием бокала шампанского.
Кадр из видео © LIFE
Орбан ответил на вопрос, возможна ли война на Украине © LIFE
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший в Кремле на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, ответил на вопрос корреспондента Лайфа, возможна ли война.
"Мир возможен", — ответил Орбан.
Как рассказывал Лайф ранее, Орбан назвал миротворческим свой визит в Москву. По словам политика, из-за геополитических событий в мире будет не преувеличением сказать, что нынешняя встреча в Кремле является очень важной.
Напомним, переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса.
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