Орбан ответил на вопрос Лайфа о вероятности войны на Украине

Орбан ответил на вопрос, возможна ли война на Украине © LIFE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший в Кремле на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, ответил на вопрос корреспондента Лайфа, возможна ли война.

"Мир возможен", — ответил Орбан.

Как рассказывал Лайф ранее, Орбан назвал миротворческим свой визит в Москву. По словам политика, из-за геополитических событий в мире будет не преувеличением сказать, что нынешняя встреча в Кремле является очень важной.