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Не чокаясь: Путин и Орбан на расстоянии подняли по бокалу шампанского после окончания переговоров

Стоит отметить, что из-за ситуации с коронавирусом российский лидер и глава венгерского кабмина находились за очень длинным столом и во время самой встречи, чтобы соблюсти безопасную дистанцию.

1 февраля, 18:41

Кадр из видео © LIFE

Путин и Орбан выпили по бокалу шампанского после переговоров в Кремле © LIFE

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпили по бокалу шампанского после окончания пятичасовых переговоров в Кремле. Причём сделать это им пришлось на расстоянии из-за ковидных ограничений.

"Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться, но это не помешало нам обсудить все вопросы", — сказал российский лидер, обращаясь к коллеге.

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Орбан поблагодарил Путина за приём и заметил, что рад позитивному развитию российско-венгерских отношений. Стоит отметить, что сами переговоры стороны проводили за очень длинным столом, чтобы соблюсти безопасную дистанцию.

Ранее Лайф сообщал, что переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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