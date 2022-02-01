Не чокаясь: Путин и Орбан на расстоянии подняли по бокалу шампанского после окончания переговоров

Путин и Орбан выпили по бокалу шампанского после переговоров в Кремле © LIFE

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпили по бокалу шампанского после окончания пятичасовых переговоров в Кремле. Причём сделать это им пришлось на расстоянии из-за ковидных ограничений.

"Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться, но это не помешало нам обсудить все вопросы", — сказал российский лидер, обращаясь к коллеге.

Орбан поблагодарил Путина за приём и заметил, что рад позитивному развитию российско-венгерских отношений. Стоит отметить, что сами переговоры стороны проводили за очень длинным столом, чтобы соблюсти безопасную дистанцию.