Боррель обсудил с руководством США, НАТО и ОБСЕ гарантии безопасности России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провёл телефонные переговоры с представителями США, НАТО и ОБСЕ, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова о гарантиях безопасности от 31 января. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл четырёхстороннюю телефонную конференцию с госсекретарём США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау для обсуждения ситуации на Украине и вокруг неё, а также требования РФ касательно изменений в сфере европейской безопасности", — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны условились продолжать дискуссии для ответа на текущие вызовы в сфере безопасности, а также поддерживать тесное взаимодействие на всех уровнях.