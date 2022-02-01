Боррель обсудил с руководством США, НАТО и ОБСЕ гарантии безопасности России
При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция на ответы Вашингтона проходит стадию согласования. По его словам, Москва ещё никому не отправляла свои мнения.
Жозеп Боррель © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провёл телефонные переговоры с представителями США, НАТО и ОБСЕ, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова о гарантиях безопасности от 31 января. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.
"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл четырёхстороннюю телефонную конференцию с госсекретарём США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау для обсуждения ситуации на Украине и вокруг неё, а также требования РФ касательно изменений в сфере европейской безопасности", — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны условились продолжать дискуссии для ответа на текущие вызовы в сфере безопасности, а также поддерживать тесное взаимодействие на всех уровнях.
При этом ранее Лавров заявил, что реакция на ответы США по гарантиям безопасности ещё только проходит согласование. По его словам, российская сторона никому не отвечала на письма США и НАТО, отправленные по итогам предложений Москвы.
Напомним, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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