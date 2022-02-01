Онищенко: Сотрудники на удалёнке не будут испытывать утреннего стресса из-за дороги
Бывший главный санитарный врач РФ поддержал рекомендацию Минтруда, заметив, что это не сократит время новой волны инфекции, однако поможет сохранить здоровье тех людей, кто не может привиться.
Бывший главный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко © ТАСС / Станислав Красильников
Перевод сотрудников на удалённый режим работы поможет сохранить здоровье россиян старшего и молодого поколения. Особенно тех, кто не в состоянии вакцинироваться по разным причинам. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко.
"Мы быстрее не переживём [волну "омикрона"], но мы сохраним здоровье тех, кто не может просто прививаться. Даже среди молодых людей. Не потому что они какие-то диссиденты, они просто не могут прививаться по состоянию здоровья. Им надо дать возможность без ущерба продолжить работу", — сказал он.
По словам Онищенко, переведённые на удалёнку сотрудники будут даже лучше работать из дома, ведь у них не будет ежедневного стресса из-за дороги на работу.
"Не будет каждое утро этого стресса — попасть в вагон метро, не опоздать на работу. Поэтому это, во-первых, сохранит этих людей, даже если они привитые, и, конечно же, ущерб здоровью популяции будет меньше", — уточнил Онищенко.
Он также заметил, что работа большинства компаний не пострадает от перевода людей на удалёнку. А, принимая решение, работодателям важно учитывать в первую очередь возраст и состояние здоровья человека, добавил наш собеседник.
Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд рекомендовал перевести максимум сотрудников на удалёнку. В ведомстве обратили внимание, что это не является основанием для сокращения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач, а все вопросы регулируются Трудовым кодексом РФ.
Комментариев: 0