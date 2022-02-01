НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Онищенко: Сотрудники на удалёнке не будут испытывать утреннего стресса из-за дороги

Бывший главный санитарный врач РФ поддержал рекомендацию Минтруда, заметив, что это не сократит время новой волны инфекции, однако поможет сохранить здоровье тех людей, кто не может привиться.

1 февраля, 18:20
<p>Бывший главный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Бывший главный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко © ТАСС / Станислав Красильников

Перевод сотрудников на удалённый режим работы поможет сохранить здоровье россиян старшего и молодого поколения. Особенно тех, кто не в состоянии вакцинироваться по разным причинам. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко.

"Мы быстрее не переживём [волну "омикрона"], но мы сохраним здоровье тех, кто не может просто прививаться. Даже среди молодых людей. Не потому что они какие-то диссиденты, они просто не могут прививаться по состоянию здоровья. Им надо дать возможность без ущерба продолжить работу", — сказал он.

По словам Онищенко, переведённые на удалёнку сотрудники будут даже лучше работать из дома, ведь у них не будет ежедневного стресса из-за дороги на работу.

Сенатор Варфоломеев поддержал рекомендацию о максимальном переводе сотрудников на удалёнку

Сенатор Варфоломеев поддержал рекомендацию о максимальном переводе сотрудников на удалёнку

"Не будет каждое утро этого стресса — попасть в вагон метро, не опоздать на работу. Поэтому это, во-первых, сохранит этих людей, даже если они привитые, и, конечно же, ущерб здоровью популяции будет меньше", — уточнил Онищенко.

Он также заметил, что работа большинства компаний не пострадает от перевода людей на удалёнку. А, принимая решение, работодателям важно учитывать в первую очередь возраст и состояние здоровья человека, добавил наш собеседник.

Большинство россиян положительно относится к четырёхдневной рабочей неделе

Большинство россиян положительно относится к четырёхдневной рабочей неделе

Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд рекомендовал перевести максимум сотрудников на удалёнку. В ведомстве обратили внимание, что это не является основанием для сокращения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач, а все вопросы регулируются Трудовым кодексом РФ.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1