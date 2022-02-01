Онищенко: Сотрудники на удалёнке не будут испытывать утреннего стресса из-за дороги

Перевод сотрудников на удалённый режим работы поможет сохранить здоровье россиян старшего и молодого поколения. Особенно тех, кто не в состоянии вакцинироваться по разным причинам. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко.

"Мы быстрее не переживём [волну "омикрона"], но мы сохраним здоровье тех, кто не может просто прививаться. Даже среди молодых людей. Не потому что они какие-то диссиденты, они просто не могут прививаться по состоянию здоровья. Им надо дать возможность без ущерба продолжить работу", — сказал он.

По словам Онищенко, переведённые на удалёнку сотрудники будут даже лучше работать из дома, ведь у них не будет ежедневного стресса из-за дороги на работу.

"Не будет каждое утро этого стресса — попасть в вагон метро, не опоздать на работу. Поэтому это, во-первых, сохранит этих людей, даже если они привитые, и, конечно же, ущерб здоровью популяции будет меньше", — уточнил Онищенко.

Он также заметил, что работа большинства компаний не пострадает от перевода людей на удалёнку. А, принимая решение, работодателям важно учитывать в первую очередь возраст и состояние здоровья человека, добавил наш собеседник.