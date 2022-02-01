Зеленский и Джонсон обсудили в Киеве шаги "по сдерживанию России"
Украинский лидер отметил, что Незалежная получила от Лондона "тысячи современных противотанковых ракет". Британский премьер в свою очередь подтвердил подготовку пакета санкций против РФ.
Владимир Зеленский и Борис Джонсон © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что стороны обсудили шаги "по сдерживанию России".
"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию России", — заявил украинский лидер на совместной пресс-конференции.
Зеленский также отметил, что Незалежная получила от Великобритании "тысячи современных противотанковых ракет". По его словам, в случае военного конфликта будет не просто война между Россией и Украиной, а полномасштабное столкновение в Европе. Джонсон в свою очередь подтвердил, что Лондон готовит пакет санкций, которые будут приняты при возможном "российском вторжении". По его словам, Москва встретит ожесточённое и кровавое сопротивление, если решит вторгнуться на территорию соседней страны.
Как сообщал Лайф, Джонсон прибыл с визитом в Киев сегодня, 1 февраля. Британский премьер приехал на встречу с Зеленским на серебристом внедорожнике и активно пожимал руку украинскому президенту, заметив, что рад его видеть.
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