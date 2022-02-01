Зеленский и Джонсон обсудили в Киеве шаги "по сдерживанию России"

Зеленский также отметил, что Незалежная получила от Великобритании "тысячи современных противотанковых ракет". По его словам, в случае военного конфликта будет не просто война между Россией и Украиной, а полномасштабное столкновение в Европе. Джонсон в свою очередь подтвердил, что Лондон готовит пакет санкций, которые будут приняты при возможном "российском вторжении". По его словам, Москва встретит ожесточённое и кровавое сопротивление, если решит вторгнуться на территорию соседней страны.