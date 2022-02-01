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Подруги расчленённой "мисс Кузбасс – 2010" назвали её мужа-убийцу неприятным человеком

По словам соседей, они видели, как мужчина выносил пакеты из квартиры в посёлке, однако не придали этому особого значения, ведь из-за ремонта там постоянно таскали чёрные мешки.

1 февраля, 19:18
<p>Убитая "мисс Кузбасс – 2010" © Mail.ru / <a href="https://my.mail.ru/mail/sapozhkova.k/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Попова</a></p>

Убитая "мисс Кузбасс – 2010" © Mail.ru / Ксения Попова

Жители закрытого московского посёлка, в котором проживала убитая модель Ксения Сапожкова, получившая титул "Мисс Кузбасс" в 2010 году, рассказали, что после исчезновения девушки тревогу забили её подруги. По словам одной из соседок, для многих новость о гибели Ксении стала шоком.

"Подруги её искали. Такая девушка красивая была. Худенькая, высокая, с каштановыми волосами. Мы тут давно живём. Посёлок маленький, все друг друга знали", — рассказала женщина в беседе с телеканалом "360".

По её словам, соседи видели, как мужчина выносит мешки, но значения этому не придали, ведь в посёлке постоянно кто-то делает ремонт и таскает чёрные пакеты. Вероятный убийца, расчленивший девушку, отнёс её останки вдоль забора и через дыру ушёл к дачам, где и выкинул их.

Что скрывала за идеальной картинкой "мисс Кузбасс – 2010", которую убил и расчленил любимый муж

Что скрывала за идеальной картинкой "мисс Кузбасс – 2010", которую убил и расчленил любимый муж

Знакомая Сапожковой в интервью "Москве 24" отметила, что видела её с бывшим чиновником Александром Поповым пару лет назад и мужчина производил неприятное впечатление. Девушка заметила, что иногда переписывалась с Ксенией в "Инстаграме", а пару недель назад увидела, что мужчина от имени модели стал ставить ей лайки и реакции на сториз.

Подруга Сапожковой Дарья призналась, что последний раз встречалась с семейной парой в 2020 году, а потом они общались только в соцсетях. Девушка отметила, что 3 сентября 2021 года она поздравила модель с днём рождения, но та никак не отреагировала, это показалось странным, ведь Ксения всегда отвечала на сообщения.

"Я не могла поверить, потому что у них такая сильная любовь была, судя по "Инстаграму". Она ему читала стихи, всё в таком роде. Я бы никогда не подумала, что такое произойдёт", призналась девушка.

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Ранее Лайф рассказывал, что супруг Сапожковой сознался в убийстве и рассказал ещё более ужасающие подробности. Друзья и родственники Ксении также заметили, что мужчина вёл соцсети девушки и общался от её имени, однако не придали этому большого значения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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