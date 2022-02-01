Что скрывала за идеальной картинкой "мисс Кузбасс – 2010", которую убил и расчленил любимый муж
Девушка победила в конкурсе красоты, удачно вышла замуж и стала мамой. Но семейное счастье таило в себе множество подводных камней, которые в итоге и привели к трагедии.
Когда Ксении Сапожковой было всего 19 лет, в 2010 году, она получила титул "Мисс Кузбасс". Дальше, как это часто бывает, у неё сразу появилась куча поклонников. Но судьба свела девушку с единственным — замначальника отдела Московского метрополитена Александром Поповым. За годы вместе они успели съехаться, пожениться, родить дочь — сказка! В "Инстаграме" Ксения часто выкладывала счастливые семейные фото, но в январе 2022-го легенда об идеальной семье развалилась.
Фото © Twitter / Woman_ru
Подозрения появились, когда 10 января муж заявил, что ещё в конце лета Ксения уехала в Дубай, потом в Африку, но недавно перестала выходить на связь. Сотрудники полиции весь январь выясняли подробности пропажи девушки и наткнулись на несостыковки, от которых в жилах стынет кровь.
Фото © Mail.ru / Ксения Попова и Telegram / 112
Версия Попова на первый взгляд казалась логичной: жена улетела в Дубай, а потом и в ЮАР, где заболела коронавирусом. Последний раз девушка выходила на связь якобы 14 декабря. После этого Александр связался с консульством республики, чтобы выяснить, где его супруга сейчас. Одна проблема — по документам Ксения вообще не пересекала границ. Кроме того, следствию удалось выяснить, что в день "отъезда" жены Попов отправил дочь в Новокузнецк к родственникам Ксении, сославшись на то, что у него нет времени на ребёнка, пишет Starhit.
Фото © Twitter / taygainfo
Соседи же рассказали, что с того дня мужчина начал выносить из дома большие мусорные пакеты. Когда следователи прижали подозреваемого в убийстве жены, он во всём сознался и рассказал ещё более ужасающие подробности. Попов рассказал, что в конце августа он сильно повздорил с Ксенией.
Ссора дошла до того, что мужчина убил супругу, расчленил её тело и, по его словам, выбросил останки в реку Десну в Московской области. Водолазы никаких следов найти не смогли. После этого Попов стал отрицать свою вину и отказался свидетельствовать против себя. Но у следствия было уже достаточно фактов, чтобы предъявить мужчине обвинения.
Фото © Mail.ru / Ксения Попова и Twitter / buch10_04
Помимо прочего, выяснилось, что с момента предполагаемого убийства супруги почти полгода Александр вёл её соцсети и общался от имени Ксении с её друзьями и родственниками. По их словам, они заметили, что стиль общения изменился, но не придали этому большого значения. На данный момент Попова арестовали на два месяца. Останки его супруги до сих пор не нашли, сообщает телеграм-канал "112".
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