Что скрывала за идеальной картинкой "мисс Кузбасс – 2010", которую убил и расчленил любимый муж

Когда Ксении Сапожковой было всего 19 лет, в 2010 году, она получила титул "Мисс Кузбасс". Дальше, как это часто бывает, у неё сразу появилась куча поклонников. Но судьба свела девушку с единственным — замначальника отдела Московского метрополитена Александром Поповым. За годы вместе они успели съехаться, пожениться, родить дочь — сказка! В "Инстаграме" Ксения часто выкладывала счастливые семейные фото, но в январе 2022-го легенда об идеальной семье развалилась.

Фото © Twitter / Woman_ru

Подозрения появились, когда 10 января муж заявил, что ещё в конце лета Ксения уехала в Дубай, потом в Африку, но недавно перестала выходить на связь. Сотрудники полиции весь январь выясняли подробности пропажи девушки и наткнулись на несостыковки, от которых в жилах стынет кровь.

Фото © Mail.ru / Ксения Попова и Telegram / 112

Версия Попова на первый взгляд казалась логичной: жена улетела в Дубай, а потом и в ЮАР, где заболела коронавирусом. Последний раз девушка выходила на связь якобы 14 декабря. После этого Александр связался с консульством республики, чтобы выяснить, где его супруга сейчас. Одна проблема — по документам Ксения вообще не пересекала границ. Кроме того, следствию удалось выяснить, что в день "отъезда" жены Попов отправил дочь в Новокузнецк к родственникам Ксении, сославшись на то, что у него нет времени на ребёнка, пишет Starhit.

Фото © Twitter / taygainfo

Соседи же рассказали, что с того дня мужчина начал выносить из дома большие мусорные пакеты. Когда следователи прижали подозреваемого в убийстве жены, он во всём сознался и рассказал ещё более ужасающие подробности. Попов рассказал, что в конце августа он сильно повздорил с Ксенией.

Ссора дошла до того, что мужчина убил супругу, расчленил её тело и, по его словам, выбросил останки в реку Десну в Московской области. Водолазы никаких следов найти не смогли. После этого Попов стал отрицать свою вину и отказался свидетельствовать против себя. Но у следствия было уже достаточно фактов, чтобы предъявить мужчине обвинения.

Фото © Mail.ru / Ксения Попова и Twitter / buch10_04