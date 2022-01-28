Смерть отца, убийство в 16 и падение: как жестоко обошлась судьба с Полежайкиным из "Папиных дочек"
Пухляш из "Ералаша" и Полежайкин из "Папиных дочек" — таким Михаила Казакова и запомнили зрители. Сейчас актёру 34 года, и его жизнь вовсе не похожа на ситком.
Михаила Казакова едва ли можно назвать успешным актёром — последние запоминающиеся роли остались где-то в детстве и подростковом возрасте. Но зрители до сих пор искренне его любят, хоть последний раз Казаков появлялся на экране ещё в 2018-м, а в биографии есть такие пятна, что становится не по себе.
Смерть отца
Маленький Миша родился в семье Сергея Казакова — предпринимателя, владельца собственной марки газированной воды. Жизнь детей была насыщенная — куча кружков, путешествия, хоть лето Миша со старшим братом чаще всего и проводил на даче у бабушки. 2002 год перевернул жизнь мальчика — папу зарезали на улице.
По слухам, Сергея "заказали" конкуренты. Тогда же 14-летний Миша начал сниматься в "Ералаше", не подозревая, что совсем скоро станет звездой шоу: "Я рекордсмен "Ералаша". 21 сюжет был снят с моим участием, причём в последний раз я играл в 16 лет — это тоже рекорд. Обычно ребят старше 14 в этом киножурнале не снимают".
Убийство
Когда парню было 16 лет, в один день газеты вышли с ужасающими заголовками: "Звезда "Ералаша" стал убийцей" — и журналисты говорили правду. Как оказалось, Казаков заступился за подругу из школы, на которую в подъезде пытался напасть 20-летний бывший парень. Миша рассказал полицейским, что он просто выставил нож вперёд, а нападающий сам на него наткнулся.
Откуда у подростка оказалось холодное оружие — хороший вопрос. Официальная версия удивительная: незадолго до инцидента юношу пытались обокрасть, но вместо этого Казаков сам отобрал у вора нож. В итоге дело замяли — и нападающий оказался наркоманом, и даже его мама попросила не выдвигать обвинений. Нападение переквалифицировали в превышение самообороны. Фанаты долго гадали, "отсидел" ли Михаил положенный год — сам парень ситуацию никогда не комментировал, пишет "Стархит".
"Папины дочки"
История с убийством могла бы поставить крест на карьере любого артиста, но Россия нулевых жила по другим принципам. В 2007-м на СТС вышел новый сериал "Папины дочки", где Михаил сыграл ленивого второгодника, которого посадили за одну парту с Галиной Сергеевной. Позже сценаристы пытались развивать любовную линию между героями. Фанаты были в восторге, а вот актёры — нет. Михаил вспоминает, как некомфортно ему было, ведь если ему на начало съёмок было почти 20 лет, то Лизе Арзамасовой едва исполнилось 11.
Михаил Казаков с женой. Фото © Instagram / kazakovfly
"Взрослая" жизнь
Следующие пять лет Казакову было чем заняться — "Дочек" продлевали сезон за сезоном. За это время он нашёл жену и стал папой для падчерицы и собственного сына. После того как в 2013-м проект всё-таки закрыли, парень сконцентрировался на семье.
Вместе Казаковы переехали на родину актёра в Тверь, где Михаил начал собственное дело, открыв магазин одежды и сеть кастинг-агентств. О звёздной жизни он не скучал: "Актёрство — это всё-таки не моё. Я окончил бизнес-школу, экономический факультет. Мне всегда было ближе предпринимательство", — признавался Казаков несколько лет назад.
Фото © Instagram / kazakovfly
Падение
Такой заголовок мог бы быть чем-то метафоричным, но тут всё получилось до боли буквально. В середине 2020 года звезду "Папиных дочек" пришлось спасать. Мужчина хотел сделать красивую фотографию с крыши... и упал с высоты 12 метров.
С тех пор прошло полтора года и множество операций, при которых его раздробленные ноги пришлось собирать по частям при помощи пластин и болтов. Зато теперь Михаил снова может передвигаться без инвалидной коляски, хоть и вынужден терпеть постоянную боль. Судя по "Инстаграму", Казаков старается мыслить позитивно и наслаждается отцовством по полной — большая часть фотографий посвящена его детям.
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