"Бойцовский куб" на "Рен-ТВ" привлёк большой интерес телезрителей
Количество просмотров росло в течение всего шоу. К финалу оно привлекло внимание в два раза большего числа людей, чем в начале программы.
Фото © Instagram / Maks Topor
Вечер бокса на телеканале "Рен-ТВ" показал высокие результаты по просмотрам. В этот раз на звёздный ринг поднялись Вячеслав Дацик, Зелемхан Дукаев, Павел Шульский, Даниял Эльбаев, Максим Щербаков и Максим Новосёлов.
В городах, где проживает более 100 тысяч человек, к "Бойцовскому клубу" проявили интерес в возрасте 25-54 7,4 % при рейтинге 1,4%. Мужчины 25-54 лет — 10,9% при рейтинге 1,9%. Кроме того, в максимально широкой мужской аудитории "4+" доля составила 9,5%. При этом количество зрителей в течение всего шоу росло. К финалу шоу приковало внимание в два раза большего числа людей, чем в начале программы: с 5,5 до 9,6 (аудитория – "все") и 6,5 до 13,6 (мужчины, 25-54).
"Бойцовский клуб" позиционируется телеканалом как "главное мужское шоу". С этого года 2022 году "Рен-ТВ" начал масштабный перезапуск проекта.
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