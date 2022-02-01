"Бойцовский куб" на "Рен-ТВ" привлёк большой интерес телезрителей

В городах, где проживает более 100 тысяч человек, к "Бойцовскому клубу" проявили интерес в возрасте 25-54 7,4 % при рейтинге 1,4%. Мужчины 25-54 лет — 10,9% при рейтинге 1,9%. Кроме того, в максимально широкой мужской аудитории "4+" доля составила 9,5%. При этом количество зрителей в течение всего шоу росло. К финалу шоу приковало внимание в два раза большего числа людей, чем в начале программы: с 5,5 до 9,6 (аудитория – "все") и 6,5 до 13,6 (мужчины, 25-54).