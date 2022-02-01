Зеленский: Не помню, кто подписал Минские соглашения
Украинский лидер заявил, что недоволен некоторыми пунктами договорённостей, и добавил, что его стране необходимо делать шаги для "деоккупации территорий".
Владимир Зеленский © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном признался, что не помнит, кто подписал Минские соглашения. Вместе с этим он заверил, что Незалежная ответственно относится к их выполнению.
"Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы — ответственная страна и несём ответственность за любые документы или законы", — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.
Украинский лидер сказал, что недоволен некоторыми пунктами Минских соглашений, и добавил, что его стране необходимо делать шаги для "деоккупации территорий". Он также назвал "нормандский формат" единственной работающей площадкой для разрешения конфликта в Донбассе.
А ранее Лайф сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения "Минска-2" невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".
Напомним, что Минские соглашения — это пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. "Минск-1" в 2014 году от имени РФ подписал бывший российский посол на Украине Михаил Зурабов, а от Незалежной — бывший президент республики Леонид Кучма. Скрепил всё это своей подписью и представитель ОБСЕ. В 2015-м были подписаны вторые соглашения — "Минск-2". Их подписали участники Трёхсторонней контактной группы, от Украины — президент Пётр Порошенко. Документы предполагают амнистию на Украине, возобновление экономических связей, конституционную реформу с целью децентрализации власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.
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