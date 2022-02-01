Зеленский: Не помню, кто подписал Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном признался, что не помнит, кто подписал Минские соглашения. Вместе с этим он заверил, что Незалежная ответственно относится к их выполнению.

"Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы — ответственная страна и несём ответственность за любые документы или законы", — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

Украинский лидер сказал, что недоволен некоторыми пунктами Минских соглашений, и добавил, что его стране необходимо делать шаги для "деоккупации территорий". Он также назвал "нормандский формат" единственной работающей площадкой для разрешения конфликта в Донбассе.

А ранее Лайф сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения "Минска-2" невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".