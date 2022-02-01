"Не верим ещё": Осуждённый за сбор жуков на Шри-Ланке зоолог Игнатенко вернулся на родину

Зоолог Игнатенко вернулся на родину после двух лет условного ареста на Шри-Ланке. Видео © Telegram-канал / SHOT

Российский учёный Александр Игнатенко, вместе с ещё двумя коллегами осуждённый за незаконный сбор жуков на Шри-Ланке, спустя два года нахождения под следствием на чужбине, вернулся на родину. Он признался, что ощущение нахождения там ещё не отпустило его.

"Не верим ещё нет ощущения даже, какой-то веры, что вот, уже здесь наконец-таки, спустя два года", — сказал Игнатенко корреспонденту телеграм-канала SHOT.

Зоолог рассказал, что позитивный подъём сейчас затмевает все негативные последствия, которые отразились на его самочувствии из-за этой ситуации, затянувшейся на два года. Из-за возникших проблем со здоровьем ему предстоит медицинское обследование.

"Не переживай. Всё, больше переживать не нужно", — говорил Игнатенко кому-то в трубку телефона в аэропорту.

На вопрос журналиста в аэропорту, чего бы сейчас ему хотелось, Игнатенко ответил, что думает о борще.

Ранее Лайф ообщал, что осуждённые за сбор жуков на Шри-Ланке российские учёные возвращаются домой. До этого суд республики приговорил зоологов Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артёма Рябова к штрафу по 2,88 миллиона ланкийских рупий с каждого.