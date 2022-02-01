Небензя: Киев открыто заявляет о невыполнимости Минских соглашений

Украинские власти открыто заявляют, что Минские соглашения невыполнимы. Об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвящённой началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

"К сожалению, украинские власти сейчас открыто заявляют, что эти соглашения не могут быть выполнены, и подразумевают, что не будут этого делать", — заявил Небензя.

По мнению российского дипломата, США должны не только призывать, но и заставлять Украину выполнять Минские соглашения. При этом на заседании СБ ООН по Украине в понедельник постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд не сказала ни слова про Минские соглашения, что "само по себе показательно".

"Если вы хотите разрешить кризис вокруг Украины, то должны искренне работать, поощрять и даже заставлять Украину выполнять соглашения, под которыми они подписались", — сказал Василий Небензя, отвечая на вопрос о роли США в украинском урегулировании.

Напомним, что Минские соглашения предполагают амнистию, возобновление экономических связей, конституционную реформу на Украине с целью децентрализации власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.