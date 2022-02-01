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Чубайс назвал Ельцина строителем российской государственности

Политический деятель уверен, что без роли первого президента невозможно было бы построение рыночной экономики, реальное разделение властей.

1 февраля, 20:37

© Facebook / Anatoly Chubays

Первый президент РФ Борис Ельцин восстановил российскую государственность и построил её заново. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Об этом он написал в "Фейсбуке" по случаю дня рождения первого руководителя страны.

"Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин. Он восстановил российскую государственность и построил её заново. Он построил реальное разделение властей и обеспечил свободу слова и печати. Без него невозможно было бы построение рыночной экономики", написал Анатолий Чубайс.

Он отметил, что Россия имела в начале 1990-х ряд серьёзных проблем, в частности "обанкротившийся бюджет", "деревянный рубль" и полностью разрушенную систему госвласти. Как заметил Чубайс, решение каждой из них в отдельности "кажется невозможным для политика".

Чубайс: Путин увёл Россию с пути развития, который мог обернуться глобальным отставанием

Чубайс: Путин увёл Россию с пути развития, который мог обернуться глобальным отставанием

Ранее Лайф писал, что Чубайс предрёк России роль мирового лидера в водородной энергетике. А по потенциальному объёму индустрии улавливания и хранения углерода сопоставимых с Россией стран просто нет, отметил спецпредставитель президента РФ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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