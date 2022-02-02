Сотрудники ГИБДД подрались с девушкой-опером прямо в отделении полиции © SHOT

В Санкт-Петербурге мужчины-полицейские подрались с 24-летней девушкой-опером прямо у окна дежурной части. Началось всё со словесного конфликта. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции.

Та отказывалась, угрожала, грубила и материлась. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол, и, как оказалось позже, повредили предплечье. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT. По факту этого конфликта начата служебная проверка.

"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действиям всех участников инцидента", — говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.