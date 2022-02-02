Джонсон и Зеленский заявили о возможной "стратегической ошибке" России
Они договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности республики. Британский премьер объявил о пакете новой финансовой помощи в 88 млн фунтов стерлингов.
Фото © Офис президента Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров в Киеве сделали совместное заявление. В нём говорится, что, если Россия проявит агрессию к Украине, это станет "стратегической ошибкой".
"Любое дальнейшее российское вторжение на Украину стало бы огромной стратегической ошибкой и имело бы серьёзные гуманитарные последствия", — отмечается в совместном заявлении Джонсона и Зеленского.
Политики также договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины. Британия хочет поддержать страну в переходе к "зелёным" технологиям. Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи в размере 88 млн фунтов стерлингов (около 118 млн долларов, или 8,7 млрд рублей), в том числе с целью поддержания усилий Киева по сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.
Джонсон и Зеленский подтвердили намерение развивать стратегическое партнёрство между Украиной и Великобританией во всех областях, где присутствует взаимный интерес. Стороны договорились взаимодействовать в дальнейшем, в том числе в рамках стратегического диалога Украина — Великобритания.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский и Джонсон обсудили в Киеве шаги "по сдерживанию России". Украинский лидер отметил, что Незалежная получила от Лондона "тысячи современных противотанковых ракет". Британский премьер в свою очередь подтвердил подготовку пакета санкций против РФ.
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