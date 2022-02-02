Джонсон и Зеленский заявили о возможной "стратегической ошибке" России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров в Киеве сделали совместное заявление. В нём говорится, что, если Россия проявит агрессию к Украине, это станет "стратегической ошибкой".

"Любое дальнейшее российское вторжение на Украину стало бы огромной стратегической ошибкой и имело бы серьёзные гуманитарные последствия", — отмечается в совместном заявлении Джонсона и Зеленского.

Политики также договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины. Британия хочет поддержать страну в переходе к "зелёным" технологиям. Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи в размере 88 млн фунтов стерлингов (около 118 млн долларов, или 8,7 млрд рублей), в том числе с целью поддержания усилий Киева по сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.

Джонсон и Зеленский подтвердили намерение развивать стратегическое партнёрство между Украиной и Великобританией во всех областях, где присутствует взаимный интерес. Стороны договорились взаимодействовать в дальнейшем, в том числе в рамках стратегического диалога Украина — Великобритания.