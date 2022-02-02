Педиатр Токарев заявил о росте во время пандемии числа больных диабетом детей

Среди несовершеннолетних, перенёсших ковид, в 2,5 раза выросла заболеваемость сахарным диабетом первого и второго типа. Такая тенденция наблюдается в последние два года пандемии CoViD-19, заявил врач-педиатр, главный профилактолог УрФО Сергей Токарев, ссылаясь на отчёты американских СDС (центров по профилактике и контролю заболеваний).

"Есть предположение, что при CoViD-19 возникает поражение бета-клеток поджелудочной железы, которые секретируют инсулин. Это и является причиной развития инсулинозависимого сахарного диабета", — объяснил Сергей Токарев порталу Ura.ru.

Чтобы не пропустить заболевание, нужно в течение полугода после выздоровления от CoViD-19 проверять показатели крови, в частности уровень глюкозы натощак, так как в начале болезни ребёнок может ничего не замечать. Заболевание диабетом первого типа требует дальнейшей дополнительной инсулинотерапии, ежедневного контроля уровня сахара, существенного изменения образа жизни и характера питания, подчеркнул Токарев. Его коллега — врач-эндокринолог Алексей Калинчев добавил, что развитие диабета второго типа у детей и взрослых может быть вызвано набором лишних килограммов в пандемию.

"Пандемия идёт уже два года, а случаи ожирения в мире только увеличиваются. Связано это с уменьшением всех видов физической активности, стрессом из-за длительных периодов самоизоляции. Люди много едят, пьют, прогрессирует набор лишних килограммов, а диабет второго типа осложняет эти состояния", — добавил Калинчев.