Рейтинг Байдена падает, он начинает войну: Как соцсети шутят про мифическое вторжение России на Украину Западные СМИ активно раскручивают тему конфликта России и Украины. Каждый раз назначают новую дату, а война не начинается. Сперва это пугало соцсети, а теперь забавляет. Мы собрали смешные мемы. 1 февраля, 21:40 Президент США Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Olivier Douliery-Pool

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший несколько раз отметился в "Инстаграме" шутками на этот счёт. Неудивительно, ведь он даже в аккаунте себя подписал как "генерал в войне мемов". Особую нелюбовь Трамп-младший испытывает к нынешней американской администрации. Поэтому неоднозначно намекает, что весь шум по поводу злой России, которая вот-вот нападёт на добрую Украину, — это манипуляции Джо Байдена, пытающегося поднять свой падающий рейтинг.

Ещё один западный политик — лидер Народной партии Канады Максим Бернье — пошутил над премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который тоже отмечался своими антироссийскими высказываниями. Он пошутил на тему раскручивания в СМИ военной полемики. "Трюдо занял жёсткую позицию в противостоянии России и призвал Путина не вторгаться на Украину до тех пор, пока все солдаты не получат паспорта о вакцинации, чтобы предъявить их на границе".

Многие пользователи соцсетей переделывают знакомые мемы в актуальные картинки. Так, например, известный мем про парня, который, идя за руку с подругой, оборачивается, чтобы оценить другую девушку, переделали на манер нынешних отношений Россия — Украина — США. В них Украина явно тяготеет к России, но её за руку уводят Соединённые Штаты Америки.

Кадр из видео © YouTube / Saturday Night Live

Часть пользователей иронично замечают, что понимают нынешнюю риторику руководителей НАТО. Конечно, Россия хочет войны. Ведь стоит лишь взглянуть на карту, сразу увидишь, как близко Россия расположила свою территорию к военным базам Североатлантического альянса. По карте очевидно, что военные объекты американцев располагаются по периметру нашей территории.

Не менее забавным показался пользователям соцсетей и официальный аккаунт Украины в "Твиттере". В нём соседи пошутили на тему отношений с Россией, использовав медицинские изображения с локализацией головной боли. Мигрень, гипертония, стресс — красным отмечены места боли. И четвёртая картинка — жизнь рядом с Россией, красным закрашена вся голова. "Ого, Россия готовится к вторжению на Украину, а та обороняется мемом", — иронизируют по поводу картинки пользователи "Твиттера".

Очевидно, что многим адекватным жителям на Западе ясна суть военной риторики. Как ясно и то, что Россия не собирается нападать на Украину. Представителям западных элит, однако, выгодно иметь образ внешнего врага, как выгодно иметь и подконтрольное государство у российских границ. Поэтому в данном случае сарказм и ирония могут быть и правда неплохой реакцией на творящийся в мировой политике бред.

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