Британия увидела причину для беспокойства в усилении позиций России в Латинской Америке

Британские власти встревожены усилением российского присутствия в странах Латинской Америки. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Отвечая на заданный в дистанционном формате вопрос ТАСС о том, как Лондон воспринимает укрепление связей РФ с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, он отметил, что политика Москвы в Латинской Америке вызывает серьёзную обеспокоенность на Западе.

"Российское присутствие в регионе неоспоримо, речь идёт об осмысленной [политике]",— сказал Хиппи.

Замминистра обороны Великобритании при этом подчеркнул, что складывающаяся ситуация "представляет особую угрозу" для британских союзников, в первую очередь для США.