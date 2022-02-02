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Британия увидела причину для беспокойства в усилении позиций России в Латинской Америке

По мнению замглавы Минобороны Джеймса Хиппи, складывающаяся ситуация "представляет особую угрозу" для британских союзников, в первую очередь для США.

1 февраля, 22:16

© Twitter / МИД России

Британские власти встревожены усилением российского присутствия в странах Латинской Америки. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Отвечая на заданный в дистанционном формате вопрос ТАСС о том, как Лондон воспринимает укрепление связей РФ с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, он отметил, что политика Москвы в Латинской Америке вызывает серьёзную обеспокоенность на Западе.

"Российское присутствие в регионе неоспоримо, речь идёт об осмысленной [политике]",— сказал Хиппи.

Замминистра обороны Великобритании при этом подчеркнул, что складывающаяся ситуация "представляет особую угрозу" для британских союзников, в первую очередь для США.

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Ранее Лайф писал, что помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, в случае если Россия предпримет шаги по развёртыванию своих сил в Латинской Америке, власти США будут действовать решительно. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке, призвал не забывать о суверенном статусе Кубы и Венесуэлы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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