Собаки, теснота, грязные стены: Осуждённые в Шри-Ланке российские учёные показали, в каких условиях там жили
Мужчины были задержаны за собирание жуков, которые, как оказалось, под особой защитой закона в этой стране. Доказать отсутствие злого умысла россиянам не удалось.
Кадр из видео © LIFE
Осуждённые в Шри-Ланке российские учёные показывают, в каких условиях жили. Видео © LIFE
Российский учёный Александр Игнатенко, который вместе с товарищами был задержан и осуждён на Шри-Ланке за собирание редких жуков, показал условия, в которых они жили в этой стране. На кадрах, предоставленных Лайфу зоологом, видны комнаты с очень спартанской обстановкой.
Они заставлены кроватями. Места очень мало, стены грязные. В помещении, напоминающем кухню, видна целая стая собак. Ванная, мельком попадающая в объектив, оставляет надежду на то, что её всё-таки выбросили, а не продолжают использовать по назначению.
Ранее Лайф рассказывал, что осуждённый за сбор жуков на Шри-Ланке зоолог Игнатенко вернулся на родину. Прибывший в московский аэропорт учёный рассказал, что ему предстоит обследование и, возможно, лечение из-за возникших за границей проблем со здоровьем.
Напомним, что задержали учёных в феврале 2020 года по обвинению в убийстве насекомых и мелких рептилий. Игнатенко и его товарищи заявили, что собирали лишь мёртвых насекомых, которых только фотографировали. Планов вывозить их из страны не было. Однако российские граждане всё равно были помещены в СИЗО.
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