Собаки, теснота, грязные стены: Осуждённые в Шри-Ланке российские учёные показали, в каких условиях там жили

Осуждённые в Шри-Ланке российские учёные показывают, в каких условиях жили. Видео © LIFE

Российский учёный Александр Игнатенко, который вместе с товарищами был задержан и осуждён на Шри-Ланке за собирание редких жуков, показал условия, в которых они жили в этой стране. На кадрах, предоставленных Лайфу зоологом, видны комнаты с очень спартанской обстановкой.

Они заставлены кроватями. Места очень мало, стены грязные. В помещении, напоминающем кухню, видна целая стая собак. Ванная, мельком попадающая в объектив, оставляет надежду на то, что её всё-таки выбросили, а не продолжают использовать по назначению.

Ранее Лайф рассказывал, что осуждённый за сбор жуков на Шри-Ланке зоолог Игнатенко вернулся на родину. Прибывший в московский аэропорт учёный рассказал, что ему предстоит обследование и, возможно, лечение из-за возникших за границей проблем со здоровьем.