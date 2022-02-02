В ЛНР заявили, что Киев планирует забросить десант в тыл обороны Донбасса
Украинские военные, как указали в Народной милиции республики, на данный момент отрабатывают эти действия на полигоне в районе посёлка Новоайдара с привлечением вертолётов Ми-8.
Военные учения войск территориальной обороны Украины под Киевом. Фото © ТАСС / SERGEY DOLZHENKO
Заявление официального представителя ЛНР старшего лейтенанта Ивана Филипоненко. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут применить авиацию в случае нападения на Донбасс, в частности Киев собирается забросить десант в тыл республик. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой получены отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления в Донбассе. С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактического воздушного десанта из состава 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады", — говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Украинские военные, как указал Филипоненко, на данный момент отрабатывают эти действия на полигоне в районе посёлка Новоайдара с привлечением вертолётов Ми-8. По данным разведки ЛНР, порядок в тылу ВСУ во время наступления будет обеспечивать Нацгвардия, которая также будет задерживать дезертиров.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
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