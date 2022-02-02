В ЛНР заявили, что Киев планирует забросить десант в тыл обороны Донбасса

Заявление официального представителя ЛНР старшего лейтенанта Ивана Филипоненко. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут применить авиацию в случае нападения на Донбасс, в частности Киев собирается забросить десант в тыл республик. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Нашей разведкой получены отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления в Донбассе. С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактического воздушного десанта из состава 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады", — говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.