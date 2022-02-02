Политолог Межуев объяснил, кому выгодна публикация "ответа США и НАТО"

Все, кто отвечали за слив материалов с "ответами США и НАТО" на предложения РФ по гарантиям безопасности, рассчитывали на неприятности для России. Таким мнением поделился с беседе с Лайфом политолог Борис Межуев.

"Когда США просили не публиковать ответы, ощущение было, что они будут довольно мягкие, чтобы не подставлять администрацию Байдена. Но, насколько я понимаю, ответы оказались гораздо более жёсткими, чем ожидалось. Очевидно, что шило в мешке не утаишь", — сказал он.

По мнению политолога, внутри США есть люди, которые рассчитывали на "неприятную для России развязку". Несмотря на то что точно назвать инициатора слива невозможно, очевидно, что это происходит от кругов, которые подталкивают Москву к жёстким действиям, и "некое затишье их не устраивает", считает Межуев.

"Я боюсь, что это не последний слив, и подобная провокация не последняя, и России пора готовиться к этому. России это (слив ответа США. — Прим. Лайфа) совершенно не выгодно. Слив идёт с той стороны, но я исключаю, что это могло быть от Байдена, госсекретаря или советника по нацбезопасности", — добавил Межуев, уточнив, что именно они просили молчать.

Политолог предположил, что это могли сделать в своих интересах представители западных стран с мощным разведывательным сообществом, внутри которых есть много причастных к составлению этих материалов. И среди этих людей, подчеркнул Межуев, точно есть те, для кого "Байден слишком слаб".