Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за предоставления убежища Исмаилову

Соответствующая нота направлена в посольство страны в РФ. Как сообщили в МИД России, предоставив разыскиваемому преступнику политическое убежище, Подгорица пошла на "недружественный шаг".

Россия запретила въезд государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу в качестве ответной меры за предоставление страной политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.



"2 февраля в Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу", — говорится в сообщении.