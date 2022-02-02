Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за предоставления убежища Исмаилову

Россия запретила въезд государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу в качестве ответной меры за предоставление страной политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.



"2 февраля в Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу", — говорится в сообщении.