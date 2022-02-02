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Опубликовано 2 февраля 2022, 12:13

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за предоставления убежища Исмаилову

Соответствующая нота направлена в посольство страны в РФ. Как сообщили в МИД России, предоставив разыскиваемому преступнику политическое убежище, Подгорица пошла на "недружественный шаг".

Россия запретила въезд государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу в качестве ответной меры за предоставление страной политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"2 февраля в Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, предоставив политическое убежище Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории РФ, власти Черногории совершили "недружественный шаг".

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Как сообщал Лайф, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище. 22 октября стало известно, что в Черногории Исмаилову предоставили убежище.

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Фото © Flickr / МИД РФ

Григорий Воронцов
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