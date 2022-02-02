Ещё пять минуточек: Сурки Московского зоопарка проспали свой "официальный" праздник

Российские степные сурки в Московском зоопарке © Предоставлено Лайфу

В Московском зоопарке степные сурки Арчи, Нагайна и Сара проигнорировали свой "официальный" праздник и решили не просыпаться. Для российского вида этих зверьков характерен более затяжной период спячки, которая в общей сложности длится от трёх до шести месяцев, рассказали Лайфу в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что в 2021 году Арчи, Сара и Нагайна уснули раньше обычного, в конце сентября. Тем самым они предрекли снежную и продолжительную зиму.







"На то, когда сурки укладываются спать, влияют два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Всё лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава", — рассказали в зоопарке.

В том случае, если в феврале наступит потепление, сурки выйдут из своей норы к концу месяца. Однако, вероятно, они проспят по своему обыкновению до марта — и гости зоопарка смогут увидеть их лишь с приходом весны. Независимо от этого сотрудники зоопарка продолжают следить за зверьками, ежедневно оценивая обстановку в их вольере. Поэтому, когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным, отметили в пресс-службе.

Сегодня, 2 февраля, в США и Канаде традиционно празднуется День сурка. Считается, что в этот праздник зима начинает идти на убыль, а первыми предвестниками весны являются как раз эти животные. Если зверки вышли из спячки и стали активными, то в скором времени наступит потепление, а если сурок снова спрятался в норе после пробуждения — ожидаются новые холода. Однако не стоит забывать, что в США и Канаде температура сейчас значительно выше. Кроме того, виды сурков, распространённые в этих странах и в РФ, отличаются.