Синоптик Вильфанд рассказал, когда россиянам стоит ждать весны

Плюсовая температура в Москве и на Урале ожидается лишь в третьей декаде марта, в это время будет сходить снежный покров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с Ura.ru.

Первый день календарной весны не означает начало сезона, подчеркнул эксперт. По его словам, в европейской части России, в умеренных широтах, где находится Москва, в первой декаде марта ожидается максимальная высота снежных сугробов.

"Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному. В Москве — в третьей декаде марта по климату в среднем. На юге Урала — примерно также. В Якутии, понятно, что ещё позже", — рассказал Вильфанд.

При этом на южных территориях начало марта в календаре может совпадать с приходом весны. Например, в это время в Индии и Италии, особенно на юге страны, уже появляются цветы и начинает зеленеть трава. В России же такого нет, даже птицы прилетают лишь во второй половине месяца.

"До весны ещё далеко, и целый ряд факторов будет определять, какой она станет", — сказал Вильфанд, добавив, что только в третьей декаде февраля можно будет определить, когда придёт тепло.

Тем не менее на юге нашей страны возможны краткосрочные периоды плюсовых температур, так называемые февральские окна. По словам метеоролога, в таких случая стоит очень тёплая погода, "солнце прогревается", однако говорить о приходе весны ещё нельзя. Так, в южной части Краснодарского края столбики термометров могут достигать 13–15 градусов, но лишь эпизодами.