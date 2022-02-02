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На сотрудника ГИБДД, подравшегося с девушкой-опером в Петербурге, завели уголовное дело

Напомним, что изначально словесный конфликт начался из-за того, что у сотрудницы МВД заметили кобуру с оружием. Правоохранители стали требовать предъявления доказательств, что она служит в органах.

2 февраля, 07:26

Фото © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"

В Санкт-Петербурге на сотрудника ГИБДД Александра Колесникова, который подрался с девушкой-опером прямо у окна дежурной части, завели уголовное дело по статье "Превышение полномочий". Об этом сообщает SHOT.

По этой статье мужчине может грозить тюремное заключение сроком до четырёх лет.

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Напомним, что началось всё со словесного конфликта. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье.

Ранее Лайф рассказал, как полицейские накрыли гей-вечеринку с наркотиками в московском отеле. Сообщается, что один из участников "мероприятия" умолял сотрудников гостиницы помочь ему, так как его хотели изнасиловать. После этого на месте и появились правоохранители.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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