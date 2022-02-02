На сотрудника ГИБДД, подравшегося с девушкой-опером в Петербурге, завели уголовное дело
Напомним, что изначально словесный конфликт начался из-за того, что у сотрудницы МВД заметили кобуру с оружием. Правоохранители стали требовать предъявления доказательств, что она служит в органах.
Фото © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"
В Санкт-Петербурге на сотрудника ГИБДД Александра Колесникова, который подрался с девушкой-опером прямо у окна дежурной части, завели уголовное дело по статье "Превышение полномочий". Об этом сообщает SHOT.
По этой статье мужчине может грозить тюремное заключение сроком до четырёх лет.
Напомним, что началось всё со словесного конфликта. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье.
Ранее Лайф рассказал, как полицейские накрыли гей-вечеринку с наркотиками в московском отеле. Сообщается, что один из участников "мероприятия" умолял сотрудников гостиницы помочь ему, так как его хотели изнасиловать. После этого на месте и появились правоохранители.
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