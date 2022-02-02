На сотрудника ГИБДД, подравшегося с девушкой-опером в Петербурге, завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге на сотрудника ГИБДД Александра Колесникова, который подрался с девушкой-опером прямо у окна дежурной части, завели уголовное дело по статье "Превышение полномочий". Об этом сообщает SHOT.

По этой статье мужчине может грозить тюремное заключение сроком до четырёх лет.

Напомним, что началось всё со словесного конфликта. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье.