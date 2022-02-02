Томских первоклассников отправят на дополнительные каникулы на неделю раньше

Власти Томска приняли решение отправить первоклассников на дополнительные каникулы на неделю раньше, это связано с распространением CoViD-19 в регионе, о чём сообщается на сайте городской администрации.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Департамент образования Администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с переносом каникул в календарные учебные графики учреждений на 2021–2022 учебный год будут внесены изменения. Ранее предполагалось, что на дополнительные выходные ученики уйдут 14 февраля, а вернутся к занятиям 20-го числа.