Томских первоклассников отправят на дополнительные каникулы на неделю раньше
Ранее выходные для учеников были запланированы в период с 14 по 20 февраля. Однако из-за распространения ковида в регионе планы пришлось изменить.
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Власти Томска приняли решение отправить первоклассников на дополнительные каникулы на неделю раньше, это связано с распространением CoViD-19 в регионе, о чём сообщается на сайте городской администрации.
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Департамент образования Администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с переносом каникул в календарные учебные графики учреждений на 2021–2022 учебный год будут внесены изменения. Ранее предполагалось, что на дополнительные выходные ученики уйдут 14 февраля, а вернутся к занятиям 20-го числа.
Ранее Лайф сообщал, что с 2 февраля в Свердловской области школьников и студентов переведут на дистанционное обучение. Также власти приняли решение запретить детям младше 17 лет посещать торговые центры без родителей, а детям до 18 лет — посещать спортивные организации и детские игровые комнаты в ТЦ.
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