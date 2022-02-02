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Томских первоклассников отправят на дополнительные каникулы на неделю раньше

Ранее выходные для учеников были запланированы в период с 14 по 20 февраля. Однако из-за распространения ковида в регионе планы пришлось изменить.

2 февраля, 07:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Томска приняли решение отправить первоклассников на дополнительные каникулы на неделю раньше, это связано с распространением CoViD-19 в регионе, о чём сообщается на сайте городской администрации.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Департамент образования Администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля", — говорится в сообщении.

Школьников Ленобласти отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля

Школьников Ленобласти отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля

Отмечается, что в связи с переносом каникул в календарные учебные графики учреждений на 2021–2022 учебный год будут внесены изменения. Ранее предполагалось, что на дополнительные выходные ученики уйдут 14 февраля, а вернутся к занятиям 20-го числа.

Ранее Лайф сообщал, что с 2 февраля в Свердловской области школьников и студентов переведут на дистанционное обучение. Также власти приняли решение запретить детям младше 17 лет посещать торговые центры без родителей, а детям до 18 лет — посещать спортивные организации и детские игровые комнаты в ТЦ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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