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Попова не видит оснований для введения внешних ограничений по ковиду

По словам главы Роспотребнадзора, система здравоохранения справляется, а показатели летальности не выше, чем в другие периоды.

2 февраля, 07:01

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Оснований для введения специальных внешних ограничений из-за коронавируса в России сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Система здравоохранения справляется, летальность не выше, чем в иные периоды, которые мы прошли уже в течение двух лет, и сегодня оснований для каких-либо специальных внешних ограничений нет", — сказала она в интервью РИА "Новости".

Попова добавила, что сейчас меры принимаются точечно, так как страна большая и ситуация с заболеваемостью везде разная, при этом процесс происходит "аккуратно, не ввергая всё общество и всю экономику в состояние коллапса".

Попова заявила, что речи о локдауне в России не идёт

Попова заявила, что речи о локдауне в России не идёт

А ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил мнение, что нынешняя "омикронная" волна, в частности, и в России, будет мощной, но короткой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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