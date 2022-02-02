Попова не видит оснований для введения внешних ограничений по ковиду

Оснований для введения специальных внешних ограничений из-за коронавируса в России сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Система здравоохранения справляется, летальность не выше, чем в иные периоды, которые мы прошли уже в течение двух лет, и сегодня оснований для каких-либо специальных внешних ограничений нет", — сказала она в интервью РИА "Новости".

Попова добавила, что сейчас меры принимаются точечно, так как страна большая и ситуация с заболеваемостью везде разная, при этом процесс происходит "аккуратно, не ввергая всё общество и всю экономику в состояние коллапса".