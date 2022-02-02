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Попова заявила, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких

Вирус пытается найти такую форму, чтобы стать как можно более адаптированным к телу человека — своего носителя. Так он потерял один из рецепторов.

2 февраля, 04:43
<p>© Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

© Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Коронавирус в результате одной из мутаций лишился способности проникать в ткань лёгких человека, и поэтому штамм "омикрон" не приводит к тяжёлому течению ковида. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в лёгочную ткань", — сказала Попова.

В интервью РИА "Новости" она добавила, что новый вариант коронавируса в основном атакует верхние дыхательные пути. Он вызывает трахеит, а у детей бронхит. В результате тяжёлого течения болезни уже нет. Вместе с тем пока прошло слишком мало времени после появления "омикрона", чтобы понять, какие после него будут осложнения.

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"Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдалённые осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого всё", добавила руководитель Роспотребнадзора.

Ранее Лайф передавал слова Поповой о том, что максимальный рост заболеваемости ковидом наблюдается у россиян 15–17 и 30–49 лет. Рост заражений среди пожилых людей от 65 лет и старше пока удаётся сдерживать.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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