Попова заявила, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких

Коронавирус в результате одной из мутаций лишился способности проникать в ткань лёгких человека, и поэтому штамм "омикрон" не приводит к тяжёлому течению ковида. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в лёгочную ткань", — сказала Попова.

В интервью РИА "Новости" она добавила, что новый вариант коронавируса в основном атакует верхние дыхательные пути. Он вызывает трахеит, а у детей бронхит. В результате тяжёлого течения болезни уже нет. Вместе с тем пока прошло слишком мало времени после появления "омикрона", чтобы понять, какие после него будут осложнения.

"Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдалённые осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого всё", — добавила руководитель Роспотребнадзора.