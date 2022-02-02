Не по протоколу: Джонсон попал в неловкое положение во время встречи с Зеленским
Видеотрансляцию вёл Офис президента Украины. Мини-происшествие случилось при приветствии и рукопожатии лидеров двух стран.
Кадр из видео © Фото © Facebook / Офис президента Украины
Помощница подбежала и забрала документы у Джонсона во время его встречи с Зеленским. Видео © Facebook / Офис президента Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Британский гость вышел из автомобиля у Мариинского дворца, где его ожидал украинский лидер.
Главы двух стран обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, как полагается по протоколу. Проблема в том, что в это время Джонсон одной рукой держал большую папку с документами, которая едва ли должна была попасть на фото со встречи. Очевидно, это вдруг поняла и одна из помощниц премьера — она подбежала к Джонсону и буквально вырвала у него документы, быстро покинув кадр. Тот от удивления оглянулся, но затем продолжил общение с Зеленским.
Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс, которая должна была вместе с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном посетить Киев, заразилась ковидом перед визитом на Украину и не смогла посетить республику.
Ранее Лайф сообщал, что Джонсон и Зеленский заявили о возможной "стратегической ошибке" России. Они договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности республики. Британский премьер объявил о пакете новой финансовой помощи в 88 млн фунтов стерлингов. Джонсон прибыл с визитом в Киев 1 февраля. Британский премьер приехал на встречу с Зеленским на серебристом внедорожнике и активно пожимал руку украинскому президенту, заметив, что рад его видеть.
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