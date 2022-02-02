Не по протоколу: Джонсон попал в неловкое положение во время встречи с Зеленским

Помощница подбежала и забрала документы у Джонсона во время его встречи с Зеленским. Видео © Facebook / Офис президента Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Британский гость вышел из автомобиля у Мариинского дворца, где его ожидал украинский лидер.

Главы двух стран обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, как полагается по протоколу. Проблема в том, что в это время Джонсон одной рукой держал большую папку с документами, которая едва ли должна была попасть на фото со встречи. Очевидно, это вдруг поняла и одна из помощниц премьера — она подбежала к Джонсону и буквально вырвала у него документы, быстро покинув кадр. Тот от удивления оглянулся, но затем продолжил общение с Зеленским.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс, которая должна была вместе с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном посетить Киев, заразилась ковидом перед визитом на Украину и не смогла посетить республику.