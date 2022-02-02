Воронка диаметром 10 метров: В Приморье поисковики обнаружили место крушения самолёта

В Яковлевском районе Приморского края найдено место падения, предположительно, штурмовика Ил-10. Его обнаружили члены отряда "Авиапоиск". Находящиеся там обломки могут принадлежать одному из самолётов штурмового полка, стоявшего на близлежащем аэродроме в 1950-х годах.

"При обследовании с помощью двух приборов мы смогли установить, что воронка находится на неиспользуемом ныне участке поля. Раньше здесь были болота, о чём говорят высокие кочки, заросшие травой", — отметили в аккаунте "Авиапоиска" в "Инстаграме".

Самолёт при падении выбил яму диаметром около 10 метров и ушёл на глубину не менее 6-7 метров. По краям воронки и в бруствере её переднего края есть устойчивые сигналы цветного металла, то есть алюминиевой обшивки крылатой машины, а в центре воронки магнитометр начинает "видеть" большой объём "чёрного" металла на пределе глубины обнаружения.

"Пока мы предполагаем, что это мог быть бронированный штурмовик Ил-10 из состава 537-го штурмового авиационного полка 109-й штурмовой авиадивизии 54-й ВА, которые в начале 1950-х гг. базировались в нескольких километрах от места падения, на аэродроме Покровка", – уточняют поисковики

Они считают, что воздушное судно вошло носом в землю под отвесным углом. Там планируют провести поисковые работы и установить экипаж, который, возможно, остался в самолёте.