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Истребители Восточного военного округа отработали перехват самолётов противника

Согласно легенде, разведчики на запросы о государственной принадлежности не ответили, российские боевые машины их условно уничтожили.

2 февраля, 04:25
<p>МиГ-31 © ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ</p>

МиГ-31 © ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ

Истребители Миг-31 и Су-30СМ и Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье перехватили самолёты-разведчики условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

"Лётный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели в ходе выполнения лётно-тактических заданий", - говорится в сообщении.

Согласно легенде, дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа обнаружили самолёты-разведчики условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолёты не ответили.После этого истребители Миг-31 и Су-30СМ взлетели с аэродрома "Центральная Угловая" и перехватили цели, условно их уничтожив.

Military Watch: Российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель

Military Watch: Российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель

А ранее Лайф писал, что Military Watch назвал самый боеспособный российский истребитель. В публикации отметили сильные стороны самолёта, среди которых высокая выносливость, манёвренность и большая дальность поражения целей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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