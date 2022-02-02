Истребители Восточного военного округа отработали перехват самолётов противника

Истребители Миг-31 и Су-30СМ и Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье перехватили самолёты-разведчики условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

"Лётный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели в ходе выполнения лётно-тактических заданий", - говорится в сообщении.

Согласно легенде, дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа обнаружили самолёты-разведчики условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолёты не ответили.После этого истребители Миг-31 и Су-30СМ взлетели с аэродрома "Центральная Угловая" и перехватили цели, условно их уничтожив.