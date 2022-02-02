Military Watch: Российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель

По манёвренности и выносливости российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Американское издание отмечает, что эта модификация по дальности поражения целей ракетами класса "воздух-воздух" в 400 километров значительно опережает западные боевые машины.

"По выносливости и маневренности он превосходит любой западный истребитель, а дальность поражения целей ракетами "воздух — воздух" в 400 километров у модификации СМ/СМ2 превосходит наиболее мощные западные самолеты вдвое или даже больше", — пишет Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что самолет создан на основе Су-30МКИ, он объединил базовую конструкцию Су-30 с функциями Су-35 для достижения превосходных показателей в бою. Авторы материала подчеркивают, что показатели Су-30СМ2 выросли за счёт двигателей АЛ-31Ф-1С, которые обеспечивает на 16% бóльшую тягу и значительно улучшенные лётные характеристики.