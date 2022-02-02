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Вупи Голдберг удивила словами о холокосте, и вскоре ей пришлось извиняться

Когда её коллеги отметили, что нацисты считали евреев другой, низшей, расой, 66-летняя актриса продолжила утверждать, что нельзя говорить о холокосте как о расовом конфликте.

2 февраля, 00:43
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/whoopigoldberg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">whoopigoldberg</a></p>

© Instagram / whoopigoldberg

Голливудскую темнокожую актрису Вупи Голдберг раскритиковали после её слов о том, что холокост не был связан с расизмом. Волна возмущения поднялась после дискуссии, в ходе которой обсуждалось решение школьного совета штата Теннесси. Он проголосовал за исключение из учебной программы графического романа Арта Шпигельмана "Маус", удостоенного в 1992 году Пулитцеровской премии. Совет обвинили в том, что это было мотивировано темой холокоста, которой посвящён комикс.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, когда соведущие шоу The View отметили, что нацисты считали евреев другой, низшей, расой, 66-летняя актриса продолжила утверждать, что нельзя говорить о холокосте в рамках расового конфликта.

"Давайте будем честны, холокост не связан с расой. Дело не в расе, речь идёт о бесчеловечности человека по отношению к человеку", заявила Голдберг.

Эти слова вызвали бурную реакцию. Например, глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт написал в "Твиттере", что холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой.

"Они обесчеловечили их и использовали эту расистскую пропаганду, чтобы оправдать резню шести миллионов евреев. Искажение Холокоста опасно", — написал Гринблатт.

А в официальном аккаунте мемориала Освенцима в "Твиттере" предложили Голдберг онлайн-курс о холокосте. На слова актрисы отреагировал и американский Музей холокоста, отметив, что расизм занимал центральное место в нацистской идеологии. После этого Голдберг написала в "Твиттере" официальные извинения за свои комментарии.

"Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова", говорится в сообщении Вупи Голдберг.

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А ранее Лайф писал, что вандалы в Америке нарисовали свастику на мемориале жертвам холокоста. На монументе также появилось нацистское приветствие.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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