Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал, как протекает болезнь при "омикроне"
По его словам, симптоматика всё дальше стала уходить от классического представления о коронавирусной инфекции. Теперь это больше похоже на картину ОРВИ.
© Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
По мере распространения штамма коронавируса "омикрон" пациенты стали попадать в больницы не с теми симптомами, которые считаются "классическими" признаками CoViD-19. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя Заур Шугушев.
"Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции", — сказал Заур Шугушев в беседе с радио Sputnik.
Он также рассказал, что тяжёлое течение ковида стало встречаться реже. Но доктор объясняет это тем, что информированность людей стала выше.
"Люди стали более информированными и сознательными, поэтому в основном к нам стали поступать пациенты со среднетяжёлым течением CoViD-19. То есть большинство пациентов — это не запущенные случаи", — пояснил Шугушев.
По мнению врача, ранее тяжёлое течение ковида встречалось чаще из-за большого количества случаев самолечения. Как итог — в больницы поступали в уже запущенном состоянии. Свою положительную роль сейчас сыграла и вакцинация населения, уверен доктор.
Ранее Лайф писал, что вирусолог Пётр Чумаков спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с "омикроном" в России. Рассуждать об окончании пандемии во всём мире пока сложно, отметил он. Особенно глядя на Китай, который сейчас будет самым слабым звеном в борьбе с ковидом.
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