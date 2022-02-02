Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал, как протекает болезнь при "омикроне"

По мере распространения штамма коронавируса "омикрон" пациенты стали попадать в больницы не с теми симптомами, которые считаются "классическими" признаками CoViD-19. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя Заур Шугушев.

"Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции", — сказал Заур Шугушев в беседе с радио Sputnik.

Он также рассказал, что тяжёлое течение ковида стало встречаться реже. Но доктор объясняет это тем, что информированность людей стала выше.

"Люди стали более информированными и сознательными, поэтому в основном к нам стали поступать пациенты со среднетяжёлым течением CoViD-19. То есть большинство пациентов — это не запущенные случаи", — пояснил Шугушев.

По мнению врача, ранее тяжёлое течение ковида встречалось чаще из-за большого количества случаев самолечения. Как итог — в больницы поступали в уже запущенном состоянии. Свою положительную роль сейчас сыграла и вакцинация населения, уверен доктор.