Вирусолог Чумаков назвал основные места распространения "омикрона"

Общественный транспорт является основным местом распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Так считает заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта — вирусолог Пётр Чумаков.

"И "дельта", и "омикрон" — это тот же самый вирус. Отличий очень немного между этими вирусами, поэтому характер распространения всё равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно когда очень много народа набивается", — сказал Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.

Соответственно, также большой риск распространения "омикрона" в очередях, особенно таких, которые появляются в закрытых помещениях. А профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн добавил, что основное распространение эта версия вируса получила в густонаселённых городах.

"Данных я не имею, но не исключаю, что могут быть города, где почти нет заболеваний. Такое тоже может быть. Даже если и был занесён, то редкая плотность, люди мало общаются — и в этом случае эпидемия быстро исчезает", — говорит Альтштейн.