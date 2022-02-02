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Вирусолог Чумаков назвал основные места распространения "омикрона"

Новый штамм коронавируса быстро осваивает густонаселённые города. А вот до некоторых небольших он может даже не дойти.

1 февраля, 23:25

© Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Общественный транспорт является основным местом распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Так считает заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта — вирусолог Пётр Чумаков.

"И "дельта", и "омикрон" — это тот же самый вирус. Отличий очень немного между этими вирусами, поэтому характер распространения всё равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно когда очень много народа набивается", — сказал Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.

Соответственно, также большой риск распространения "омикрона" в очередях, особенно таких, которые появляются в закрытых помещениях. А профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн добавил, что основное распространение эта версия вируса получила в густонаселённых городах.

"Данных я не имею, но не исключаю, что могут быть города, где почти нет заболеваний. Такое тоже может быть. Даже если и был занесён, то редкая плотность, люди мало общаются — и в этом случае эпидемия быстро исчезает", — говорит Альтштейн.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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