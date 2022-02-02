В какие дни 2022 года стоит устраивать свадьбу, чтобы брак был самым счастливым

Что нужно учесть

При выборе даты торжества, тем более свадьбы, нужно учитывать сразу несколько моментов, чтобы всё прошло как по маслу: — Удачный ли сезон. Если температура на улице меньше 10 градусов — лучше отложить всё до тёплых дней. — Подходящий ли день. Сверьтесь с календарём и убедитесь, что в этот день нет никаких крупных праздников. Уж поверьте, отмечать 9 Мая, 12 Июня или 1 Сентября — такая себе идея. Кроме того, не забывайте, что будний день тоже заметно сократит количество гостей на празднике.

И при всём этом нужно держать в голове, что дата свадьбы — не на один раз. Проведя торжество в неподходящую дату, вы обречёте себя год за годом испытывать одни и те же проблемы: то слишком холодно, то у всех друзей уже другие планы на этот праздник, то ещё какие-нибудь препятствие, о котором вы бы никогда не подумали. Специалисты уже всё просчитали и определили самые удачные даты для проведения свадьбы в 2022 году. И 22 февраля в этом списке нет, Лайф уже рассказывал почему.

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Даже если молодожёны не верят в "магию чисел" (и их можно понять), в 2022 году специалисты советуют обратить внимание на даты, в которых побольше двоек. 2-е и 22-е число каждого месяца вполне подойдут. Особенно красиво будут смотреться февральские даты, но сейчас получить заветную запись в загсе уже практически невозможно.

На какие красивые даты ещё можно претендовать

Исходя из описанных выше советов, специалисты отрасли рекомендуют присмотреться к следующим датам: — 2.07.2022 (второе июля 2022 года, суббота); — 22.07.2022 (двадцать второе июля 2022 года, пятница); — 20.08.2022 (двадцатое августа 2022 года, суббота). Кстати, на 22 июня точно не стоит планировать никаких праздников — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Сентябрь и октябрь тоже можно обсудить, особенно если вы живёте на юге. Есть такие неплохие даты: — 2.09.2022 (второе сентября 2022 года, пятница); — 22.09.2022 (двадцать второе октября 2022 года, суббота).

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Что говорит луна?

Если же вы хотите предотвратить все возможные неурядицы, то можно посмотреть, что говорят астрологи. По их словам, жениться обязательно нужно после новолуния — когда луна растёт. Почему? Есть логичное объяснение. Считается, что время увеличения лунного диска — самое благоприятное для того, чтобы начинать что-то новое, и брак не исключение.

Сверяемся с церковным календарём

И последнее — для женихов и невест, которые придерживаются православных взглядов. Им нужно свериться, не приходится ли их идеальная дата на один из дней постов, которых в году очень много. Ведь в пост нужно не только воздерживаться от скоромной пищи — свадьбы устраивать тоже нельзя.