В какие дни 2022 года стоит устраивать свадьбу, чтобы брак был самым счастливым
Выбор даты свадьбы — процесс сложный, ведь из 365 дней нужно выбрать всего один, самый идеальный. Сокращаем список вариантов до нескольких лучших дат.
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Что нужно учесть
При выборе даты торжества, тем более свадьбы, нужно учитывать сразу несколько моментов, чтобы всё прошло как по маслу:
— Удачный ли сезон. Если температура на улице меньше 10 градусов — лучше отложить всё до тёплых дней.
— Подходящий ли день. Сверьтесь с календарём и убедитесь, что в этот день нет никаких крупных праздников. Уж поверьте, отмечать 9 Мая, 12 Июня или 1 Сентября — такая себе идея. Кроме того, не забывайте, что будний день тоже заметно сократит количество гостей на празднике.
И при всём этом нужно держать в голове, что дата свадьбы — не на один раз. Проведя торжество в неподходящую дату, вы обречёте себя год за годом испытывать одни и те же проблемы: то слишком холодно, то у всех друзей уже другие планы на этот праздник, то ещё какие-нибудь препятствие, о котором вы бы никогда не подумали.
Специалисты уже всё просчитали и определили самые удачные даты для проведения свадьбы в 2022 году. И 22 февраля в этом списке нет, Лайф уже рассказывал почему.
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Даже если молодожёны не верят в "магию чисел" (и их можно понять), в 2022 году специалисты советуют обратить внимание на даты, в которых побольше двоек. 2-е и 22-е число каждого месяца вполне подойдут. Особенно красиво будут смотреться февральские даты, но сейчас получить заветную запись в загсе уже практически невозможно.
На какие красивые даты ещё можно претендовать
Исходя из описанных выше советов, специалисты отрасли рекомендуют присмотреться к следующим датам:
— 2.07.2022 (второе июля 2022 года, суббота);
— 22.07.2022 (двадцать второе июля 2022 года, пятница);
— 20.08.2022 (двадцатое августа 2022 года, суббота).
Кстати, на 22 июня точно не стоит планировать никаких праздников — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
Сентябрь и октябрь тоже можно обсудить, особенно если вы живёте на юге. Есть такие неплохие даты:
— 2.09.2022 (второе сентября 2022 года, пятница);
— 22.09.2022 (двадцать второе октября 2022 года, суббота).
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Что говорит луна?
Если же вы хотите предотвратить все возможные неурядицы, то можно посмотреть, что говорят астрологи. По их словам, жениться обязательно нужно после новолуния — когда луна растёт. Почему? Есть логичное объяснение. Считается, что время увеличения лунного диска — самое благоприятное для того, чтобы начинать что-то новое, и брак не исключение.
Сверяемся с церковным календарём
И последнее — для женихов и невест, которые придерживаются православных взглядов. Им нужно свериться, не приходится ли их идеальная дата на один из дней постов, которых в году очень много. Ведь в пост нужно не только воздерживаться от скоромной пищи — свадьбы устраивать тоже нельзя.
Вот какие даты точно не подойдут:
— с 7 марта по 23 апреля (Великий пост);
— с 20 июня по 11 июля (Петров пост);
— с 14 по 27 августа включительно (Успенский пост);
— с 28 ноября по 6 января 2023 года включительно (Рождественский пост).
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