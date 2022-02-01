Астролог предсказала, что ждёт каждый знак зодиака после китайского Нового года
В феврале энергия года наконец-то вступит в полную силу, а потому рождённым с тем или иным лунным знаком лучше знать, к чему стоит подготовиться.
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В азиатских странах уже отметили новый лунный год, а это значит, что события 2022-го теперь посыплются словно из рога изобилия. Но радоваться этому или огорчаться, рассказала Лайфу астролог Елена Егорова.
Крыса
Этот год для рождённых под знаком Крысы будет наполнен новыми возможностями. В карьере ждут лишь успех и повышения, вероятно, придётся вести несколько проектов сразу, но это значительно улучшит финансовое состояние Крыс. Окружающие будут поддерживать во всех начинаниях, а любовные отношения перейдут на новый уровень — грядёт приятная поездка в загс или роддом.
Бык
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В 2022 году Быкам многие позавидуют, ведь у них всё будет складываться успешно по многим фронтам. На работе ожидается стабильный и прибыльный проект, который станет отличным подспорьем в покупке недвижимости или при переезде в лучшие условия. В личной жизни грядут перемены — одинокие Быки наконец-то найдут идеальную пару, а Быки, состоявшие в отношениях, укрепят свою любовь и позиции, вступив в брак.
Тигр
Тигров в новом году ждёт большой успех, но при одном условии — нужно быть смелым и активным и не откладывать дела в долгий ящик. Так, любые проблемы будут решаться влёт, а восхищение окружающих — только расти. Авторитет Тигров будет увеличиваться, как и их популярность. К слову, в этом им поможет личный талисман — фигурка свинки.
Кролик
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Кроликам 2022 год несёт крупные и судьбоносные перемены. Та проблема, которая тянулась долгое время, будет наконец-то решена, что кардинальным образом перестроит жизнь рождённых под этим знаком. Любые начинания Кроликам лучше будет совершать в команде, потому как при поддержке близких успех будет гарантирован. Также астролог сообщает, что в этом году в жизни Кроликов произойдёт какое-то очень приятное и важное событие.
Дракон
Рождённым в год Дракона стоит в 2022-м позаботиться в первую очередь о своём здоровье. Стоит пройти обследование и дойти до тех специалистов, поход к которым постоянно откладывался. Эксперты советуют Драконам заняться собой и своим духовным развитием, потому как внешние и внутренние изменения значительно облегчат жизнь, а желающим уехать — процесс миграции. Если задумывались о приобретении или замене автомобиля, то этот год подходит лучше всего.
Змея
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В 2022 году Змеи подтвердят свою репутацию символа мудрости и сделают упор на интеллектуальном труде. Им будет хотеться одиночества и покоя, но противиться этому не стоит — можно заняться творческой деятельностью: написать книгу или диссертацию, начать разработку нового проекта и всего в таком духе. Скорее всего, эти труды принесут успех и популярность, однако у неё окажется и неприятная сторона. Астролог Егорова считает, что из-за ярких достижений Змее придётся наложить на себя некоторые ограничения. Также в этом году Змеям лучше заняться и собой — сесть на диету и заняться спортом, чтобы очистить тело и сознание для творчества.
Лошадь
В новом году Лошадей ждёт множество изменений, которые приведут к улучшению статуса и уровня жизни. Астролог спрогнозировала для рождённых под этим знаком стабильное движение вверх: смена работы приведёт к повышению зарплаты, запланированные проекты станут успешными, отношения с любимым человеком приобретут официальный статус, а в семье может появиться малыш. Главное для Лошадей в этом году — верить в себя и быть активными, хоть иногда и будут настигать сомнения в собственных важности и профессионализме.
Коза (Овца)
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Как и многих знаков китайского гороскопа, Коз ждёт множество приятных перемен, заряженных на счастье и успех — что на работе, что в личной жизни. Рождённым под этим знаком эксперт советует заняться онлайн-обучением, а если давно хотелось завести свой блог, то не стоит стесняться. Общение с иностранцами будет складываться особенно удачно, не исключено, что выйдет среди них или знакомых в Сети подобрать себе хорошую пару.
Обезьяна
Обезьянам стоит в новом году проявить активность, но пока с этим спешить не стоит. Астролог советует пока пропустить все шумные мероприятия, чтобы позже принять верное и объективное решение. Вероятно, получится сменить место работы и большую часть окружения, но все перемены пройдут со знаком плюс. Может быть, придётся совмещать два дела одновременно, но финансово это станет отличной поддержкой.
Петух
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Петухам после китайского Нового года стоит подумать о здоровье и пройти обследование, чтобы не получить неприятный сюрприз в самый неподходящий момент. Если придётся согласиться на операцию, то лучше подобрать благоприятную дату. От важного решения Петухов зависит смена статуса и выход на новый уровень, это станет хорошей возможностью пересмотреть старые привычки и знакомства, вероятно, что-то из этого лучше оставить в прошлом.
Собака
Так как со здоровьем у Собак проблем не ожидается, звёзды предлагают им обратить внимание на свою работу. Чтобы добиться новых показателей, стоит к серьёзным вещам относиться легкомысленно и спонтанно. Новый подход обеспечит успех, а за ним последует приобретение машины или недвижимости. Также астролог предлагает познакомиться с инвестициями.
Свинья
Новый год для Свиней пройдёт под знаком советов. У рождённых в этот год полно знаний, а это значит, что пора их применять на практике и помогать консультациями другим. Стоит начать изучать психологию, астрологию и прочие сферы, в которых можно помогать людям. Такая деятельность поможет Свиньям неплохо зарабатывать. Если же они запланируют какую-либо серьёзную покупку, то стоит уже самому обратиться к специалисту — риелтору или эксперту по авто, так сделка пройдёт максимально выгодно.
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