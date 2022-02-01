Астролог предсказала, что ждёт каждый знак зодиака после китайского Нового года

В азиатских странах уже отметили новый лунный год, а это значит, что события 2022-го теперь посыплются словно из рога изобилия. Но радоваться этому или огорчаться, рассказала Лайфу астролог Елена Егорова.

Крыса

Этот год для рождённых под знаком Крысы будет наполнен новыми возможностями. В карьере ждут лишь успех и повышения, вероятно, придётся вести несколько проектов сразу, но это значительно улучшит финансовое состояние Крыс. Окружающие будут поддерживать во всех начинаниях, а любовные отношения перейдут на новый уровень — грядёт приятная поездка в загс или роддом.

Бык

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В 2022 году Быкам многие позавидуют, ведь у них всё будет складываться успешно по многим фронтам. На работе ожидается стабильный и прибыльный проект, который станет отличным подспорьем в покупке недвижимости или при переезде в лучшие условия. В личной жизни грядут перемены — одинокие Быки наконец-то найдут идеальную пару, а Быки, состоявшие в отношениях, укрепят свою любовь и позиции, вступив в брак.

Тигр

Тигров в новом году ждёт большой успех, но при одном условии — нужно быть смелым и активным и не откладывать дела в долгий ящик. Так, любые проблемы будут решаться влёт, а восхищение окружающих — только расти. Авторитет Тигров будет увеличиваться, как и их популярность. К слову, в этом им поможет личный талисман — фигурка свинки.

Кролик

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Кроликам 2022 год несёт крупные и судьбоносные перемены. Та проблема, которая тянулась долгое время, будет наконец-то решена, что кардинальным образом перестроит жизнь рождённых под этим знаком. Любые начинания Кроликам лучше будет совершать в команде, потому как при поддержке близких успех будет гарантирован. Также астролог сообщает, что в этом году в жизни Кроликов произойдёт какое-то очень приятное и важное событие.

Дракон

Рождённым в год Дракона стоит в 2022-м позаботиться в первую очередь о своём здоровье. Стоит пройти обследование и дойти до тех специалистов, поход к которым постоянно откладывался. Эксперты советуют Драконам заняться собой и своим духовным развитием, потому как внешние и внутренние изменения значительно облегчат жизнь, а желающим уехать — процесс миграции. Если задумывались о приобретении или замене автомобиля, то этот год подходит лучше всего.

Змея

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В 2022 году Змеи подтвердят свою репутацию символа мудрости и сделают упор на интеллектуальном труде. Им будет хотеться одиночества и покоя, но противиться этому не стоит — можно заняться творческой деятельностью: написать книгу или диссертацию, начать разработку нового проекта и всего в таком духе. Скорее всего, эти труды принесут успех и популярность, однако у неё окажется и неприятная сторона. Астролог Егорова считает, что из-за ярких достижений Змее придётся наложить на себя некоторые ограничения. Также в этом году Змеям лучше заняться и собой — сесть на диету и заняться спортом, чтобы очистить тело и сознание для творчества.

Лошадь

В новом году Лошадей ждёт множество изменений, которые приведут к улучшению статуса и уровня жизни. Астролог спрогнозировала для рождённых под этим знаком стабильное движение вверх: смена работы приведёт к повышению зарплаты, запланированные проекты станут успешными, отношения с любимым человеком приобретут официальный статус, а в семье может появиться малыш. Главное для Лошадей в этом году — верить в себя и быть активными, хоть иногда и будут настигать сомнения в собственных важности и профессионализме.

Коза (Овца)

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Как и многих знаков китайского гороскопа, Коз ждёт множество приятных перемен, заряженных на счастье и успех — что на работе, что в личной жизни. Рождённым под этим знаком эксперт советует заняться онлайн-обучением, а если давно хотелось завести свой блог, то не стоит стесняться. Общение с иностранцами будет складываться особенно удачно, не исключено, что выйдет среди них или знакомых в Сети подобрать себе хорошую пару.

Обезьяна

Обезьянам стоит в новом году проявить активность, но пока с этим спешить не стоит. Астролог советует пока пропустить все шумные мероприятия, чтобы позже принять верное и объективное решение. Вероятно, получится сменить место работы и большую часть окружения, но все перемены пройдут со знаком плюс. Может быть, придётся совмещать два дела одновременно, но финансово это станет отличной поддержкой.

Петух

Петухам после китайского Нового года стоит подумать о здоровье и пройти обследование, чтобы не получить неприятный сюрприз в самый неподходящий момент. Если придётся согласиться на операцию, то лучше подобрать благоприятную дату. От важного решения Петухов зависит смена статуса и выход на новый уровень, это станет хорошей возможностью пересмотреть старые привычки и знакомства, вероятно, что-то из этого лучше оставить в прошлом.

Собака

Так как со здоровьем у Собак проблем не ожидается, звёзды предлагают им обратить внимание на свою работу. Чтобы добиться новых показателей, стоит к серьёзным вещам относиться легкомысленно и спонтанно. Новый подход обеспечит успех, а за ним последует приобретение машины или недвижимости. Также астролог предлагает познакомиться с инвестициями.

Свинья